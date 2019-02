Kolizje z udziałem zwierzyny leśnej

Najwięcej dzikich zwierząt ginie na drogach wiosną i jesienią, w tym okresie zwierzęta migrują na znaczne odległości. Warto, zatem pamiętać o zachowaniu ostrożności i nie bagatelizowaniu znaków ostrzegawczych przed dzikimi zwierzętami, które uprzedzają o miejscach na drodze, gdzie występuje, bądź może występować niebezpieczeństwo.

25 lutego, po godz. 22, kierowca mercedesa jadąc ul. Orląt Lwowskich w Tarnobrzegu, zderzył się z sarną, która nagle wtargnęła na jezdnię. Spłoszone zwierze uciekło w zarośla. W wyniku zdarzenia zarówno kierowca jak i pasażerka nie odnieśli obrażeń. Kierujący mercedesem w chwili zdarzenia był trzeźwy.

Z kolei 26 lutego, dyżurny został powiadomiony o zdarzeniu drogowym z udziałem zwierzęcia.Doszło do niego na ul. Bieszczadzkiej w Nowej Dębie. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna podróżujący wraz z pasażerem osobowym fordem, jadąc w kierunku Rzeszowa, aby uniknąć zderzenia ze zwierzęciem, zjechał na pobocze uszkadzając przydrożne słupki. Okazało się, że był to pies. W wyniku zdarzenia żadna z osób nie odniosła obrażeń. Uszkodzeniu uległo 7 szt. słupków i pojazd. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierowcy, był on trzeźwy.

Info: KMP Tarnobrzeg