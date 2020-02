Kolejny sprzęt trafił do niżańskiego szpitala

[ZDJĘCIA] Aparat do znieczulania, respirator stacjonarny, 21 materacy przeciwodleżynowych oraz 10 łóżek rehabilitacyjnych, a także 2 wózki do transportu pacjenta, w środę, 5 lutego, zostały uroczyście oddane do użytku w Szpitalu Powiatowym imienia PCK w Nisku.

Aparatura ta została zakupiona przy znacznym współfinansowaniu ze środków pochodzących z dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, na zadanie pod nazwą „Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego w ramach realizacji zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”.

W ramach realizacji tego zadania Powiat Niżański zakupił dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku aparat do znieczulenia, który znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pacjentów, również tych po wypadkach komunikacyjnych. Umożliwi on także większe wykorzystanie sal operacyjnych. A co więcej, aparat ten jest kompatybilny z użytkowaną obecnie na bloku operacyjnym aparaturą anestezjologiczną. Kolejnym z zakupionych sprzętów jest respirator stacjonarny. Umożliwi on z kolei ratowanie życia ofiar wypadków komunikacyjnych poprzez wsparcie podtrzymywania funkcji życiowych pacjentów na Oddziale Intensywnej Terapii.

Szpital otrzymał również 21 materacy przeciwodleżynowych, które przeciwdziałać będą powstawaniu odleżyn u pacjentów wymagających długich hospitalizacji, 10 łóżek rehabilitacyjnych i 2 wózki do transportu pacjentów.

Całkowita wartość zakupionego sprzętu to 506 tysięcy złotych, z czego 499 950 złotych pochodzi ze środków Funduszu Sprawiedliwości , natomiast pozostałą kwotę w wysokości nieco ponad 6 175 złotych wydatkowano z budżetu Powiatu Niżańskiego jako wkład własny.

W uroczystości oddania sprzętu wziął udział sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Powiat Niżański reprezentowali między innymi starosta niżański Robert Bednarz, przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, wicestarosta i przewodniczący Rady Społecznej SPZZOZ w Nisku Adam Mach oraz członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Karol Wołoszyn. Obecni byli także dyrektor SPZZOZ w Nisku Paweł Błasiak, pracownicy SPZZOZ w Nisku, burmistrz Niska Waldemar Ślusarczyk, a także pozostali zaproszeni goście reprezentujący władze samorządowe, Radę Powiatu Niżańskiego i Radę Społeczną SPZZOZ w Nisku.

Uroczystego poświęcenia nowego sprzętu dokonał ksiądz Franciszek Grela.

Kamila Brzezińska