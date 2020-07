Kolejny mecz o… sześć punktów

Kolejnym przeciwnikiem „Stalówki” w walce o utrzymanie się w piłkarskiej II lidze będzie Elana Toruń. Spotkanie odbędzie się w piątek, 10 lipca o godzinie 17.

Elana jest bardzo młodym klubem. Została założona w 1968 r. przy zakładzie produkującym włókna poliestrowe. Pierwszy poważny sukces odnotowała w 1971 roku, kiedy po dramatycznym meczu z Goplanią Inowrocław i zwycięskich rzutach karnych, znalazła się w III lidze. Na kolejny awans, kibice Elany musieli czekać 22 lata. W roku 1991 drużyna z miasta Kopernika zagościła w II lidze.

W 2000 roku Elana została rozwiązana. W jej miejsce powstał Toruński Klub Piłkarski, a osiem lat później powrócono do pierwotnej nazwy.

W sezonie 2017/2018, w roku pięćdziesięciolecia klubu, piłkarze po raz kolejny wywalczyli awans do centralnych rozgrywek II ligi. Przed rokiem Elana otarła się o I ligę. Po 32. kolejkach zajmowała drugie miejsce w tabeli z taką samą ilością 56 punktów, co Radomiak. Wystarczyło torunianom wygrać jeden z dwóch ostatnich meczów, by dokonać historycznego awansu na zaplecze polskiej ekstraklasy. Sztuka ta się jednak nie udało. W Grudziądzu Elana przegrała 1:2, a tydzień później u siebie z Olimpią Elbląg 1:2, i zakończyła rozgrywki na czwartym miejscu.

Spotkanie Stali z Elaną będzie dla obydwu zespołów kolejnym w tej rundzie mecze o tak zwane sześć punktów. A być może zadecyduje o tym, która z nich utrzyma się, a która spadnie do III ligi. „Żółto-niebiescy” tracą do naszej drużyny tylko trzy punkty. Po meczu w Stalowej Woli czeka Elanę jeszcze mecz u siebie z Resovią, później wyjazd do Znicza i w ostatniej kolejce podejmą Gryfa. Zdecydowanie trudniejsze zadanie będzie mieć Stal, która zmierzy się kolejno z Widzewem w Łodzi i u siebie z GKS Katowice i Pogonią Siedlce.

W ubiegłym sezonie, kiedy Elana awansowała do II ligi, Stal pokonała ją w Boguchwale 1:0 (Andrzej Trubeha), a w Toruniu przegrała 1:2 (Maciej Stefanowicz z karnego i Artur Lenartowski – Michał Kitliński).

W tym sezonie, w rundzie jesiennej w Toruniu padł remis 1:1 (Dominik Sokół – Michał Fidziukiewicz). Elana nie wygrała żadnego z pięciu ostatnich ligowych spotkań

31. kolejka: Stal SW – Elana (10 lipca, godz.17), Górnik Ł. – Pogoń, Olimpia – Skra, Błękitni – Stal Rz., Bytovia – Legionovia, Znicz – Lech II, Resovia – Górnik P. (mecze 11 lipca), Gryf – Garbarnia, GKS Katowice – Widzew (mecze 12 lipca).