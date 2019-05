Kolejni piłkarze dołączają do Michała Trąbki

Wakacje rozpoczęli piłkarze drugoligowej Stali Stalowa Wola. Na pewno kilku z nich nie zobaczymy w naszej drużynie w nowym sezonie 2019/20. Pierwszym, który opuścił „Stalówkę” jest Michał Trąbka. 22-letni pomocnik podpisał 3-letni kontrakt z beniaminkiem Lotto Ekstraklasy, ŁKS-em Łódź.

– Czas w Stalowej Woli wspominam super. Przez 1,5 roku poznałem tu fajnych ludzi, trafiłem na fajnych trenerów i miałem fajnych kolegów w szatni. Będę sprawdzał wyniki i na bieżąco śledził losy zespołu. Życzę „Stalówce” jak najlepiej. Mam też nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku i klub się będzie prężnie rozwijał . Stadion zostanie niedługo oddany i Stal będzie biła się o awans do I ligi – powiedział w wywiadzie dla portalu www.stal1938.pl – Michał Trąbka. Były już gracz Stali podziękował także kibicom stalowowolskim.

– Bardzo im wszystkim dziękuję. Wiadomo, że ciężko im było dojeżdżać do Boguchwały, ale często zjawiali się w fajnej liczbie, a do tego jeździli za nami po całej Polsce. Dziękuję im za to, że zawsze byli z nami. Jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim w Stalowej Woli za te 1,5 roku. Mam nadzieję, że są ze mnie zadowoleni (cały wywiad na www.stal1938.pl).

Kolejnymi piłkarzami, którzy opuszczą naszą drużynę są dwaj napastnicy: Sebastian Łętocha i Andrzej Trubeha. Z pierwszym klub nie przedłuży umowy, a drugi ma propozycję gry w lidze cypryjskiej i najprawdopodobniej właśnie tam spędzi następny sezon. Niewykluczone, że ze Stalową Wolą pożegna się także najlepszy strzelec „zielono-czarnych”, Adrian Dziubiński (9 goli). Na razie nikt tego w klubie nie potwierdza, ale w „środowisku” od pewnego już czasu huczy, że piłkarz może wrócić do Pogoni Siedlce, w której występował wcześniej w latach 2012-2015.

Z wypożyczenia wraca do Miedzi Legnica Fryderyk Stasiak, ale niewykluczone, że w nowym sezonie nadal będzie reprezentował Stal.

O ruchach kadrowych w Stali, będziemy informować na bieżąco.

