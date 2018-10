Kolejne stypendia dla uczniów „Czarnieckiego”

[ZDJĘCIA] We wtorek, 30 października, w murach Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego, już po raz szósty miało miejsce wręczenie stypendiów Fundacji imienia Bronisławy i Tadeusza Kulczyków. W tym roku za wybitne osiągnięcia, aktywność społeczną oraz pomoc socjalną otrzymały je uczennice niżańskiego LO: Kinga Ciosmak, Barbara Trybowska, Julia Pałka oraz Karolina Spieczny.

Fundacja im. Bronisławy i Tadeusza Kulczyków już od kilku lat udziela pomocy uczniom uczęszczającym do niżańskiego liceum w różnych obszarach. Ich pomoc przejawia się między innymi poprzez fundowanie stypendiów socjalnych, sportowych oraz naukowych, ale również organizowanie na terenie szkoły akcji promujących ochronę zdrowia dzieci i młodzieży a także zakup podręczników i pomocy naukowych. Dzięki wsparciu fundacji organizowane są też szkolenia dla przyszłych wolontariuszy

Uroczysta inauguracja jej działalności odbyła się 5 lutego 2016 w Liceum w Nisku przy udziale władz samorządowych powiatu niżańskiego oraz miasta i gminy Nisko. Wydarzenie uświetniło podpisanie umowy współpracy, które sygnowali prezes zarządu fundacji Tadeusz Kulczyk oraz dyrektor Jerzy Stelmach.

W sesji jesiennej 2018-2019 za osiągnięcia naukowe stypendium przyznano Kindze Ciosmak ze średnią ocen rocznych 4,80. Uczennica jest finalistką XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej „Pokój i nadzieja dla Europy w nauczaniu Benedykta XVI i Franciszka”, na której uplasowała się na III miejscu. Ponadto, z równie wysoką średnią, 4,75 stypendium otrzymała Karolina Spieczny.

Za osiągnięcia sportowe wyróżniono z kolei Barbarę Trybowską, szachistkę i zawodniczkę UKS „Orlik” Rudnik nad Sanem, zdobywczynię między innymi XVI miejsca w Finale Mistrzostw Polski Juniorów 2018 w grupie D18. Barbara zwyciężyła również, uzyskując pierwsze miejsce, na szachownicy nr 6 w Drużynowych Mistrzostwach Polski – III Lidze Seniorów oraz w Finale Wojewódzkim Licealiady – szachy w kategorii dziewcząt. Na tym jednak nie koniec sukcesów młodej szachistki, która wzięła także udział w Mistrzostwach Polski w Szachach Szybkich D18 i Mistrzostwach Polski Juniorów w Szachach Błyskawicznych dziewcząt do lat 18. Jej średnia ocen to 4,89.

Kolejną uhonorowaną stypendium uczennicą została Julia Pałka, którą doceniono za aktywność społeczną. Julia jest harcerką, przyboczną 9 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Eldorado” w Ulanowie należącej do Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Nisku. Sumiennie wypełnia swoje obowiązki i bierze udział we wszystkich działaniach podejmowanych przez drużynę. Współpracowała też z gazetką parafialną „Wspólnota Trójcy Świętej” oraz ze szkolną gazetką „Krecik” w Publicznym Gimnazjum w Rudniku nad Sanem, gdzie była Przewodniczącą Rady Samorządu Uczniowskiego. Co więcej, uzyskała bardzo wysoki wynik średniej ocen rocznych, czyli 5.06.

Kamila Brzezińska