Kolejne przypadki koronawirusa w powiecie stalowowolskim

Na terenie powiatu stalowowolskiego odnotowano niestety kolejne 2 przypadki zarażenia koronawirusem. Obydwie osoby zostały już zabrane do szpitala zakaźnego.

Pierwszy przypadek dotyczy mężczyzny, który trafił niedawno do stalowowolskiego Domu Pomocy Społecznej. – Od początku pobytu był jednak izolowany w osobnym pomieszczeniu, a zajmujący się nim personel korzystał ze środków ochrony osobistej. To dlatego, że wcześniej przebywał na szpitalnym Oddziale Wewnętrznym, a przypominam, że jedna z pracujących tam pielęgniarek zaraziła się koronawirusem. Niestety wykonany test dał wynik pozytywny również u niego – mówi starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

W związku z tym, pracownicy DPS-u którzy mieli kontakt z tym mężczyzną, muszą przebywać w kwarantannie, a dodatkowo każdy z nich będzie przebadany pod kątem obecności koronawirusa.

Niestety, to nie jedyny przypadek wystąpienia COVID-19 w naszym powiecie. Kolejną zarażoną osobą jest kobieta, która w dniu 6 kwietnia trafiła do stalowowolskiego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego. W związku z występującymi u niej objawami, personel od razu podejrzewał zakażenie koronawirusem. Potwierdził to materiał pobrany do badania. Pacjentka została już przewieziona do szpitala zakaźnego.

– Jak widać, tych przypadków zaczyna być coraz więcej. Dlatego ponownie apeluję: pozostańmy w domach i nie ryzykujmy zdrowia i życia swojego oraz naszych bliskich. Ograniczając naszą aktywność, pomagamy w walce z pandemią. Dodatkowo pragnę podkreślić jeszcze jedno – jeśli trafimy już do szpitala, bądź trafi tam ktoś z naszych bliskich, musimy zgodnie z prawdą odpowiadać na pytania zadawane przez medyka podczas wywiadu. To bardzo istotne, nie możemy niczego zatajać, ponieważ ryzykujemy życie swoje i innych – mówi starosta Janusz Zarzeczny.