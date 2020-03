Kolejne przypadki koronawirusa w Leżajsku

O dwóch nowych przypadkach koronawirusa w Leżajsku poinformowało dziś rano Ministerstwo Zdrowia. Zarażone są dwie kobiety, które do tej pory przebywały w kwarantannie. Tym samym liczba zakażonych w powiecie leżajskim wzrosła do 5 osób. W całej Polsce zdiagnozowano do tej pory 61 przypadków zachorowań

– Obecnie na terenie województwa podkarpackiego pod nadzorem pozostaje 937 osób, dla 267 osób wydano decyzje o poddaniu się kwarantannie domowej. Aktualnie hospitalizowanych jest 25 osób. Od początku wdrożenia badań w kierunku koronawirusa SARS CoV2 w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wykonano 157 testów. Do tej pory w województwie podkarpackim badaniami laboratoryjnymi potwierdzono 5 przypadków zakażenia koronawirusem – poinformował rano Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.