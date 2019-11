Kolejna porażka koszykarzy Stali. W sobotę mecz z AZS UJK Kielce

Nie było niespodzianki w ostatnim meczu II ligi koszykówki mężczyzn, pomiędzy Stalą a Dzikami w Warszawie. Stal tylko przez pierwsze pięć minut gry, dotrzymywała kroku gospodarzom. Na początku 6. minuty, po rzucie Aleksandra Jadasia, wygrywała 12:11. Było to ostatnie prowadzenie Stali w tym dniu i ostatnie zdobyte punkty w tej części spotkania. Dziki wygrali tę odsłonę różnicą 18 pkt. W drugiej powiększyły ja do 24 „oczek” (55:31).

Po przerwie nasz zespół zagrał dużo lepiej w ataku i wygrał tę partię, ale w ostatniej ponownie inicjatywa należała do warszawiaków. Dziki, robiły co mogły, żeby przekroczyć barierę 100 zdobytych punktów, ale im się nie udało.

W najbliższą sobotę (30 listopada) o godzinie 18, Stal podejmie AZS UJK Kielce.

10. kolejka

DZIKI – STAL 98:52 (30:12, 25:9, 22:25, 21:6)

DZIKI: Dębski 13, Tokarski 11 (11×3), Wojtyński 10 (2×3), Czosnowski 10 (2×3), Koźluk 8 (8 zb.) oraz Gospodarek 19 (1×3), Marchoff 9 (3×3), Szemieta 7 (1×3), Hałas 5 (1×3), Bojko 4 (1×3), Bystrou 2, Wisniewski.

STAL: Bejnar 24 (1×3, 8 zb.), Łabuda 8 (2×3), Nowik 4, Tabor 2, Buczek oraz Tarczyński 8 (2×3), Jadaś 4, Kindlik 2, Siembida, Andreasik.

Sędziowali: Tomasz Seferyński, Bartosz Żółtowski.

W pozostałych meczach 10. kolejki: PKK 99 Pabianice – Sokół 109:100, Hydro Truck Tattoo II – AK Legii 82:72, AZS UJK – Tur 82:92, ŁKS AZS UŁ SG – Żubry 79:82, Ochota – U!NB AZS UMCS Start II 78:79, pauzował LL AZS UW.