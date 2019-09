Kolejna nagroda dla Miejskiej Biblioteki

Stalowowolska biblioteka zdobyła I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Tydzień Bibliotek 2019” pod hasłem „#BIBLIOTEKA” zorganizowanym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Okolicznościowy dyplom został wręczony podczas inauguracji XII Forum Młodych Bibliotekarzy w dniu 12 września w Collegium Minus Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Stalowowolska MBP za swoją działalność i organizowane imprezy dla czytelników została uhonorowana w ostatnim czasie już po raz kolejny. W 2018 roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Warszawie doceniło przygotowany przez MBP „Piknik z biblioteką”(I miejsce), w 2017 nagroda do Stalowej Woli spłynęła za imprezę „Obywatelko/Obywatelu – witamy w PRL-u”(II miejsce) w ramach „Nocy Bibliotek”, z kolei w 2016 za „Literacki flash mob” (II miejsce). Książnica ze Stalowej Woli otrzymała również wyróżnienia we wspomnianym konkursie SBP w 2009 r. i 2006 r.

Tym razem naszej bibliotece nagroda została przyznana za akcję „Pamiętamy o tradycji, działamy nowocześnie”. Wyróżnienie z rąk przewodniczącej SBP Joanny Pasztaleniec – Jarzyńskiej odebrała Beata Życzyńska – kierownik Działu Promocji i Nowych Technik Bibliotecznych MBP. – Była to impreza biblioteczna, zorganizowana na początku maja, na którą MBP zaprosiła mieszkańców naszego miasta, a szczególnie przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. We wszystkich placówkach odbywały się atrakcyjne zajęcia. Były warsztaty tworzenia zakładek do książek, zabawy detektywistyczne, wykonywanie przestrzennego hasła – #biblioteka, profesjonalna fotobudka, w której czytelnicy mogli zrobić sobie zdjęcie z książką, warsztaty czerpania papieru, wypożyczalnia pod chmurką, pokazaliśmy bibliotekę od kuchni oraz zaproponowaliśmy dwie wystawy „Ubrani w książkę”, „Sowa niejedno ma imię…” – mówi Beata Życzyńska ze stalowowolskiej MBP.

Nagrodą dla biblioteki był zestaw książek: dla dzieci, dorosłych oraz popularnonaukowych, które są już dostępne dla stalowowolskich czytelników.