Kolarze Voster ATS Team rozpoczynają sezon

W środę, 15 lipca rusz sezon kolarski w Europie. Stalowowolska grupa zawodowa Voster ATS Team zainauguruje go startem w Wyścigu Dookoła Mazowsza (UCI 2.2, 4 etapy), który potrwa do soboty, 18 lipca. Dzień później weźmie udział w wyścigu o Puchar Ministra Obrony Narodowej (UCI 1.2) w Wysokim Mazowieckiem.

Po polskich wyścigach, ekipę Mariusza Witeckiego czekają dwie etapówki w Rumunii (23-26 lipca Sibiu Tour) i Bułgarii (28 lipca Tour of Bulgaria).

Skład Voster ATS Team na Wyścig Dookoła Mazowsza: Paweł Franczak, Adam Stachowiak, Jakub Murias, Wojciech Sykała, Krzysztof Parma, Sylwester Janiszewski

Skład Voster ATS Team na Puchar Ministra Obrony Narodowej: Paweł Franczak, Mateusz Grabis, Paweł Cieślik, Piotr Brożyna, Patryk Stosz, Krzysztof Parma.

Więcej informacji na www.vosteratsteam.pl