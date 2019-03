Kobieta nie dała oszukać się metodą „na policjanta”

Policjanci ze Stalowej Woli zatrzymali podejrzanego o współudział w oszustwie metodą „na policjanta”. Kobieta, którą przestępcy próbowali oszukać, zorientowała się w sytuacji i skontaktowała z policjantami, którzy przygotowali zasadzkę. Wpadł w nią 34-latek, który przyszedł odebrać pieniądze.

W miniony poniedziałek, mieszkanka Stalowej Woli odebrała telefon. W słuchawce odezwała się kobieta, która podając się za policjantkę, poinformowała że jej wnuczka jest sprawcą wypadku drogowego i potrzebne są pieniądze na polubowne załatwienie sprawy. Kobieta domyślając się, że może być to próba oszustwa, postanowiła kontynuować rozmowę, a w międzyczasie o całej sytuacji powiadomiła policjantów z komendy powiatowej w Stalowej Woli.

Kobieta zgodnie z poleceniem rzekomej „policjantki” udała się do banku, by wybrać pieniądze, które miała przekazać znajomemu „wnuczki”. Policjanci zatrzymali mężczyznę w momencie, gdy odbierał kopertę. Okazał się nim 34-letni mieszkaniec powiatu kraśnickiego. Trafił do policyjnego aresztu.

34-latek został doprowadzony do sądu w Stalowej Woli, który zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.

Info: KPP Stalowa Wola