Klęska Sokoła w Sanoku

Trzy bramki straciła Stal Gorzyce, a siedem Sokół Nisko w ostatniej kolejce IV ligi podkarpackiej. Obydwa nasze zespoły znajdują się w ligowej tabeli „pod kreską”.

Stal mimo osłabienia brakiem dwóch kluczowych graczy, Patryka Tura i Grzegorza Szymanka, dobrze zaczęła mecz w Sanoku. Już w 12. minucie po szybkiej składnej zespołowej akcji, piłkę do bramki gospodarzy skierował Radosław Rogowski. Miejscowi po stracie bramki rzucili się do ataku i w 28. minucie doprowadzili do wyrównania. Strzelcem gola był Sebastian Sobolak, który z najbliższej odległości dobił piłkę po swoim wcześniejszym uderzeniu i obronie bramkarza.

W drugiej połowie zespół trenera Mateusza Ostrowskiego osiągnął przewagę, którą udokumentował zdobyciem dwóch bramek. W 60. minucie zza pola karnego uderzył Rafał Domaradzki. Kozieł sparował piłkę, ale pod nogi Bartosza Sieradzkiego, a ten prezentu nie zmarnował. Dwie minuty Domaradzki tak uderzył z rzutu wolnego z narożnika boiska, że piłka przelobowała bramkarza z Gorzyc i zatrzepotała w górnym roku jego bramki.

O meczu Sokoła w Ropczycach można tylko napisać, że się odbył i że gospodarzy obnażyli nieporadność naszej drużyny w każdym calu. Hat trick zaliczył Hubert Siepierski, dwa gole strzelił Mariusz Wiktora a po golu dołożyli: Robert Sulisz i Szymon Majcher. Honorową bramkę dla Sokoła zdobył przy stanie 0:6 Michał Serafin. W naszej drużynie po dłuższej przerwie wystąpił Damian Juda.

W najbliższej kolejce Sokół zmierzy się w domu z Igloopolem (sobota, 3 listopada, 14.30), a Stal podejmie Wisłoka Wiśniowa (sobota, 3 listopada, 13).

GEO-EKO WIKI EKOBALL STAL SANOK – STAL GORZYCE 3:1 (1:1)

0-1 Rogowski (12), 1-1 Sobolak (29), 2-1 Sieradzki (60), 3-1 Domaradzki (62)

Ekoball: Krzanowski – Kaczmarski, Adamiak, Kokoć, Słysz (79 Pielech) – Tabisz, Sieradzki (67 Jaklik), Lorenc (85 Gąsior), Ząbkiewicz, Domaradzki (79 Posadzki) – Sobolak (85 Femin).

Stal: Kozieł – Bernaś, Wilk, Łuczakowski, Winiarski – Przepiórka, Stelmach, Idec, Szóstak, Rogowski – Brzeski (85 Rychel).

Sędziował Jakub Kozner (Krosno).

BŁĘKITNI – SOKÓŁ 7:1 (3:0)

1-0 Mariusz Wiktor (20), 2-0 Hubert Siepierski (24), 3-0 Siepierski (45 – rzut karny), 4-0 Robert Sulisz (50), 5-0 Siepierski (60), 6-0 Szymon Majcher (70), 6-1 Serafin (81), 7-1 Wiktor (81)

Błękitni: Albrycht – Orzech (77 Kukla), Waszczuk, Świętoń, Hirka (65 M.Kot) – Darłak (65 Majcher), Piwowar (55 Kalin), Sulisz (73 Czarnik), Siepierski (70 Saj) – Ł.Kosiba, Wiktor

Sokół: Piętowski – Wojtak, Kata, Maciorowski, Tyczyński (75 Szpyra) – Tur, Drelich (62 Lewiński), Kostyra, Juda (80 Sulich), Serafin– Mroczek (46 Piotrowski).

Sędziował Sylwester Winiarz (Jarosław). Żółte kartki: Piwowar – Kata, Wojtak