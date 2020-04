Klaudia Łacka i Antonina Kłosowska w finale I edycji ,,Domowego Festiwalu Piosenki”

Solistki z powiatu niżańskiego znalazły się w finale I edycji ,,Domowego Festiwalu Piosenki’’ i walczą o zwycięstwo. O tym, kto z dwunastu młodych artystów zwycięży w kategorii dzieci i młodzież cover dowiemy się już 28 kwietnia.

Pierwszym etapem eliminacji było przesłanie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego razem z linkiem do nagrania konkursowego w serwisie YouTube. W drugim etapie festiwalu, który trwał od 14 do 19 kwietnia, było głosowanie na Facebook’u. Wokaliści, którzy jednej z trzech konkursowych kategoriach: dzieci i młodzież cover, dorośli cover, piosenka autorska, zebrali najwięcej głosów trafili do finału. Nagrania finałowe oceniać będzie jury festiwalu i to oni wybiorą zwycięzców.

Jurorami I edycji ,,Domowego Festiwalu Piosenki’’ są: Natalia Lubrano, Paweł Izdebski, Ola Nowak, Kamil Kowalski, Mateusz Hrynkiewicz.

Wyniki festiwalu zostaną opublikowane 28 kwietnia na fanpagu Domowego Festiwalu Piosenki na Facebooku.