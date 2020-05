Kino samochodwe w Stalowej Woli – bilety w sprzedaży

5 czerwca w Stalowej Woli odbędzie się pierwszy pokaz kina samochodowego. To nie tylko nowość w naszym mieście ale alternatywa dla tradycyjnych kin, które z powodu koronawirusa wciąż nie mogą normalnie działać.

W Stalowej Woli wydarzenie odbędzie się na dawnej zajezdni autobusowej przy ul. Orzeszkowej (naprzeciwko „Ambulatorium”). Zaplanowane są dwa seanse. O 21.00 emitowany będzie film pt. „Boże Ciało” (zakup biletu: https://goingapp.pl/evt/2214510/boze-cialo-kino-samochodowe-poland-tour-2020-stalowa-wola), a o północy produkcja pt. „Iluzja 2” (zakup biletu: https://goingapp.pl/evt/2214519/iluzja-2-kino-samochodowe-poland-tour-2020-stalowa-wola).

Filmy wyświetlane będą na ogromnym ekranie o powierzchni 100m2, a dźwięk wysyłany falami radiowymi prosto do samochodów. Wjazd na teren pokazu możliwy będzie na 60 min. przed startem wydarzenia, a zakończy się na 5 min. przed rozpoczęciem seansu. Przed wjazdem należy przygotować kod QR (bilet) do zeskanowania w telefonie lub mieć go wydrukowanego. Bilety skanowane będą przez zamknięte okno pojazdu (w razie konieczności uchylenia okna należy mieć założoną maseczkę lub przyłbicę).

Co istotne, przed wydarzeniem nie będzie możliwości rezerwacji miejsc, a w trakcie seansu wysiadania z pojazdów bez zbędnej potrzeby. By nie utrudniać oglądania filmu innym, wjazd został ograniczony tylko dla samochodów osobowych (niższych niż 2 m wysokości). Podczas wydarzenia obowiązywać będzie zakaz palenia i picia alkoholu. Bileterzy natomiast będą mieli prawo mierzyć temperaturę uczestnikom imprezy.

Jeśli z przyczyn niezależnych od organizatorów, np. warunków atmosferycznych film nie zostanie wyemitowany, będzie możliwość zwrotu biletów po wcześniejszym wypełnieniu odpowiedniego formularza.

Regulamin wydarzenia – TUTAJ