Kilku zawodników depcze sobie po piętach

– Taka jest ta liga, że jeden indywidualny błąd zawodnika może kosztować zespół może utratę szansy na grę o zwycięstwo – mówił na konferencji prasowej po zwycięskim meczu Stali Stalowa Wola nad Stalą Rzeszów, trener naszego zespołu, Szymon Szydełko.

W ten sposobem opiekun „zielono-czarnych” odniósł się do sytuacji z drugiej połowy, kiedy rywale w ciągu 120 sekund zobaczyli dwie czerwone kartki. Szydełko podkreślił jednak też w swojej wypowiedzi, że do momentu utraty przez Stal Rzeszów pierwszego zawodnika, to jego podopieczni prowadzili 1:0, będąc drużyną lepiej zorganizowaną i nadającą ton grze.

– To zwycięstwo nie jest spowodowane tym, że Stal Rzeszów dostała jedną czy drugą czerwoną kartkę, tylko dlatego, że byliśmy bardzo dobrze zorganizowani i wiedzieliśmy, po co wyszliśmy na boisko. Kosztem stylu i piękna chcieliśmy wygrać, udało się i za to należy się moim piłkarzom szacunek.

Kluczem do pierwszego zwycięstwa na swoim nowym stadionie, była w opinii trenera Szydełki konsekwentna realizacja założeń taktycznych i mądra, zespołowa gra w defensywie.

– Doskonale znaliśmy Stal Rzeszów. Wiedzieliśmy, gdzie są najmocniejsze jej strony. Że trzeba uważać na jakościowych zawodników i zagrać mądrze, jako kolektyw w defensywie – mówił po meczu szkoleniowiec „Stalówki”.

Zapytany, dlaczego zmienił ustawienie w wyjściowej jedenastce i czy zwycięski skład zostawi na najbliższy mecz z Legionovią, Szymon Szydełko powiedział:

– Mamy wyrównany zespół, w którym kilku zawodników mocno depcze sobie po piętach i każdy z nich zasługuje na granie. Ja jednak muszę decydować się nieraz na ruchy, które są dla niektórych krzywdzące, na przykład dzisiaj nie wszedł nawet na jedna minutę Piotrek Zmorzyński, który ostatnio zagrał bardzo dobre zawody. Jest rywalizacja, a o tym, kto wybiegnie na murawę od pierwszej minuty meczu z Legionovią, zadecydują względy taktyczne. Ale chcę powiedzieć, że także zawodnik, który wchodzi z ławki też musi zostawić coś od siebie. Mnie cieszy to, że dzisiaj Dominik Chromiński i Bartek Ciepiela pojawili się w drugiej połowie i były to pozytywne zmiany, które nie miały wpływu na obniżenie jakości gry zespołu.