KiK zatańczył na jubileusz [ZDJĘCIA]

Wyjątkowy koncert Zespołu Tanecznego KiK można było zobaczyć 11 maja na scenie Domu Kultury w Pysznicy. Wyjątkowy, bo związany z jubileuszem pracy artystycznej choreografa i instruktora grupy – Teresy Śwideckiej-Węglarz.

Zespół KiK jest wizytówką Domu Kultury w Pysznicy oraz całej gminy. Odnosi sukcesy zarówno na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, krajowym, jak i międzynarodowym.

Zespół powstał w 2000 roku. Przez pierwsze 8 lat działalności pieczę nad nim sprawowała Urszula Wieczorek. Od roku 2008 instruktorem jest Teresa Świdecka-Węglarz.

Do tej pory zespół KiK występował między innymi w Stalowej Woli, Krośnie, Dębicy, Małogoszczy, Jedliczu, Koninie, Mielcu, Biłgoraju, Nisku, Tarnobrzegu, Głogowie Małopolskim, Nowym Targu, Oświęcimiu, Sulmierzycach, Niecieczy, Bełchatowie i Rzeszowie, a także niezliczoną ilość razy w Pysznicy, podczas różnych okazji. Dziewczęta prezentowały swój talent również poza granicami kraju – w Bułgarii i we Włoszech.

Obecnie zespół skupia 70 osób w wieku od 6 do 21 lat. – To jest młodzież, która kocha tańczyć, ma sobie mnóstwo pasji i zaangażowania. Bardzo dobrze pracuje się z takimi osobami, które gotowe są na poświęcenia, chcą zrobić coś niekoniecznie z musu. A jeżeli ktoś kocha to co robi, to potem przekłada się to na sukcesy – mówi „Sztafecie” Teresa Świdecka-Węglarz.

– Dziewczęta, które u mnie tańczą, mają dużo większą śmiałość. Są bardziej wrażliwe na piękno, na artystyczne doznania. Mają wspanialsze życie, bardziej barwne. Nie boją się występów publicznych, nie boją się życia, przechodzą przez nie z głową uniesioną do góry, tak jak tancerz na scenie – dodaje.

