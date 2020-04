Kierowca kursowego busa złamał obowiązujace przepisy

Mandatem zakończyła się kontrola pasażerskiego busa w Zarzeczu. Kierowca przewoził więcej osób niż zezwalają na to przepisy związane z epidemią. Pojazd miał 16 miejsc siedzących, a podróżowało nim 10 osób. Pasażerowie mogli kontynuować dalszą jazdę, dopiero po podstawieniu przez przewoźnika drugiego pojazdu.

W związku z epidemią koronawirusa, na terenie całego kraju, zostały wprowadzone obostrzenia dotyczące zbiorowego transportu drogowego. Nowe przepisy jasno określają ile osób, w tym samym czasie, może korzystać z transportu publicznego. Liczba pasażerów nie może być większa niż połowa miejsc siedzących. Ma to chronić pasażerów i zapewniać im bezpieczny transport. Większość przewoźników stosuje się do nowych zasad, jednak zdarzają się i tacy, którzy je lekceważą.

Wczoraj rano, policjanci ruchu drogowego, na drodze krajowej nr 19 w Zarzeczu, zatrzymali do kontroli pasażerskiego busa. Pojazd jechał z Rzeszowa do Mińska Mazowieckiego. Wewnątrz było więcej pasażerów niż pozwalają na to przepisy. Bus miał 16 miejsc siedzących, więc mógł zabrać 8 osób. W pojeździe, było jednak 10 pasażerów.

Kierowca za nieprzestrzeganie przepisów otrzymał mandat. Pasażerowie czekali na drugiego busa, podstawionego przez przewoźnika.

Info: KPP Nisko