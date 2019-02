Kiedy niezbędne jest zastosowanie węża ssawnego?

Przepompowywanie różnych substancji, jeśli tylko nie muszą być dostarczane pod bardzo dużym ciśnieniem i nie są gorące albo agresywne chemicznie, czy z innych przyczyn same w sobie kłopotliwe, na pierwszy rzut oka nie wydaje się poważnym wyzwaniem. Nie są jednak rzadkością sytuacje, gdy np. bardzo proste zadanie najzwyklejszego odpompowania zalegającej w jakimś miejscu wody okaże się bardzo trudne lub niemożliwe do wykonania. Niekiedy trzeba po prostu zastosować odpowiednie wyposażenie – węże ssawne są bardzo często niezastąpione.

Niska sztywność przewodu ma swoje zalety, ale i wady

Trudno wprost zliczyć wszystkie dziedziny, w których zamiast połączeń rurowych stosujemy wszelkiego rodzaju węże. W przypadku stałych instalacji pozwalają znacznie ułatwić montaż i wiele czynności serwisowych oraz kompensować potencjalnie zagrażające im naprężenia. Umożliwia także doprowadzanie substancji niezbędnych do pracy urządzeń o ruchomych elementach. Poza tym, wąż, ze względu na możliwość jego zwinięcia, a więc łatwość transportu i magazynowania, to zazwyczaj najlepsze rozwiązanie wszędzie tam, gdzie jego zastosowanie będzie jedynie tymczasowe.

Ta sama bardzo przydatna właściwość większości węży w postaci ich ograniczonej sztywności może jednak ujawnić swoją słabą stronę, gdy tylko zamiast tłoczyć przez nie płyn, gaz, czy inną substancję, postanowimy go zasysać. Odcinek przewodu znajdujący się przed pompą może wówczas być spłaszczany przez podciśnienie, co będzie skutkowało problemami z drożnością, aż do całkowitego zamknięcia przekroju i niemożności jego wykorzystania. Dlatego właśnie, np. straż pożarna oprócz typowych, miękkich i łatwych do zwinięcia węży tłoczących wozi ze sobą także ssawne, które charakteryzuje bardzo duża sztywność, dzięki czemu nie poddają się sile powstającego w nich podczas zasysania wody podciśnienia.

Ile potrzeb, tyle rozwiązań, czyli zassać można niemal wszystko

O tym, jak wiele postaci mogą przyjmować węże ssawne, można przekonać się np. przeglądając ofertę dostarczającego różnorodne wyposażenie techniczne sklepu MiDaTech. W takiej roli można wykorzystać bardzo wiele różnych rodzajów wytwarzanych dziś węży, z których część, jeśli jest to konieczne, jest usztywniona poprzez zastosowanie w ich budowie specjalnego zbrojenia, skutecznie chroniącego przekrój przed spłaszczeniem i zamknięciem.

Wąż tego typu jest niezbędny wszędzie tam, gdzie chcemy pobrać ciecz czy inną substancję z miejsc, w których nie da się, albo nie chcemy bezpośrednio umieszczać jakiegokolwiek rodzaju pompy, a więc np. przy opróżnianiu szamb. Podobne potrzeby występują jednak także i w rolnictwie, przy pobieraniu gnojówki, czy budownictwie. Tam stosuje się węże o największych przekrojach, z reguły wzmocnione poprzez zastosowanie specjalnej spirali.

Nie ma jednak najmniejszego problemu ze znalezieniem rozwiązania pomocnego przy przesyle innych cieczy w mniejszych ilościach czy też gazu albo substancji sypkich. Bardzo różnorodne potrzeby, jakie ma w tym zakresie zwłaszcza przemysł, zaowocowały dużą liczbą znakomitych rozwiązań.