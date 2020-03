Kiedy nastąpi pożegnanie z termami

Czy projekt „Ekomiasto Stalowa Wola”, przewidujący likwidację term gazowych w 45 blokach i zastąpienie ich instalacją centralnej ciepłej wody (c.c.w.) oraz zamontowanie kotłów opalanych gazem i biomasą w 73 domkach jednorodzinnych, w końcu wystartuje? – Przez 1,5 roku miasto ugrzęzło w tym projekcie i nie dało sobie z tym rady, powiedziałem to prezydentowi wprost – mówi „Sztafecie” Artur Pychowski, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej. – Z tego co wiem, brakuje wykonawcy tylko na bloki zakwalifikowane do projektu z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej – komentuje Tomasz Gunia, prezes Miejskiego Zakładu Budynków w Stalowej Woli.

Realizacja tego finansowo wspieranego przez Unię projektu, od początku ma pod górkę. Do dwóch kolejno ogłoszonych przetargów nie zgłosił się żaden oferent. Miasto wystąpiło więc do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie (to on zarządza tym projektem) o wydłużenie terminu jego realizacji do kwietnia 2022 r., a potem na podział tego zadania na trzy segmenty w części obejmującej budownictwo wielorodzinne: na zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej, Miejskiego Zakładu Budynków oraz wspólnot i bloków Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego (łącznie).

W urzędzie Miasta poinformowano nas, że ponieważ dalej nie było chętnych wykonawców, negocjacje w sprawie bloków SM i MZB prowadzone są w ramach zamówień z tzw. wolnej ręki. W przypadku wspólnot i SBM zgłosił się jeden wykonawca, ale zaproponował bardzo wygórowaną cenę. Dlatego ten segment projektu podzielono jeszcze na pół (osobno wspólnoty, osobno SBM). Termin składania ofert upływa 12 marca…

