Kawa do różnych ekspresów: różnice i zalety

Być może ktoś w tym momencie myśli o nabyciu ekspresu do kawy i już dokładnie określił swoje wymagania, z których najważniejsze to doskonały smak i aromat kawowego napoju oraz łatwa obsługa i czyszczenie ekspresu.

W zależności od typu ekspresu, parzenie kawy może odbywać się na różne sposoby. Bo przecież ekspresy do kawy są produkowane tak, aby każdy kawosz otrzymał możliwość otrzymania swojego ulubionego napoju według swoich preferencji. Różne typy ekspresów wymagają innej obsługi i konserwacji. Czy to ma być tylko przyciśnięcie guzika, czy dłuższy proces, rozpoczynający się od samodzielnego mielenia ziaren, a może przeciwnie – tylko zakup ulubionej kawy w kapsułkach i napełnienie pojemnika wodą? Co w takim razie warto wiedzieć o różnych ekspresach do kawy?

Kawa ziarnista

Jak wiadomo, najlepsza jest kawa ze świeżo zmielonych ziaren. Taką przygotują ekspresy automatyczne z wbudowanym młynkiem. Za jednym przyciskiem zmielą tylko potrzebną ilość ziaren i zaparzą pyszną i aromatyczną kawę czarną lub z mlekiem (jeśli są wyposażone w system mleczny). Ich wadą są spore rozmiary i cena, a kawa ziarnista nie może być aromatyzowana (sztuczne olejki mogą uszkodzić młynek).

Kawa w kapsułkach

Kapsułki to małe, plastikowe opakowania z aluminiowym wieczkiem, w których hermetycznie zapakowana jest kawa mielona. Kawę w kapsułkach można stosować tylko w kasułkowych ekspresach do kawy. Ponadto powinny one być tego samego producenta, co sam ekspres. Na przykład, jeśli posiadasz aparat NESCAFÉ® Dolce Gusto®, to najlepiej stosować kapsułki NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

Zaletą kawy w kapsułkach jest to, że jest jej duży wybór. Chodzi tu nie tylko o kawy czarne i z mlekiem, ale także dodatkowo aromatyzowane, jak o smaku karmelu, czekolady, owoców egzotycznych czy orzechów. Najczęściej jedna kapsułka przeznaczona jest do przygotowania jednej porcji kawy. Miłośnicy intensywniejszych smaków używają dwóch kapsułek. Kawa biała również składa się z dwóch kapsułek, bo w jednej jest kawa mielona, a w drugiej mleko w proszku. W sprzedaży są też ekspresy kapsułkowe z możliwością spieniania świeżego mleka.

Kawa w saszetkach

Okrągła saszetka z bibuły filtracyjnej zawiera około 7 g kawy dobrej jakości. Jest ona bardziej miękka od tabletki, dlatego do przygotowania napoju wystarczy mniejsze ciśnienie. Kawowe menu nie jest wąskie, bo ekspresy saszetkowe przygotują również kawę z mlekiem, jak np. cappuccino (jeśli są wyposażone w spieniacz). Saszetki można stosować tylko w ekspresach saszetkowych, najczęściej Senseo. Saszetki są jednorazowe. Po zużyciu wystarczy je wyrzuić do kosza.

Kawa w tabletkach

Tabletki, zwane też saszetkami E.S.E. (ang. Easy Serving Espresso) lub padami E.S.E., podobnie jak saszetki Senseo, również mają okrągły kształt i zawierają kawę mieloną w bibule filtracyjnej, ale mają inną wielkość i stopień „uciśnięcia“ kawy. Dzięki temu napój z nich ma intensywniejszy i bardziej wyrazisty smak. Na rynku dostępne są tylko do przygotowywania kaw czarnych, a więc są raczej dla miłośników espresso. Stosuje się je w kolbowych ekspresach do kawy i są ułatwieniem dla tych, którzy nie chcą samemu uciskać kawy mielonej w filtrze, a potem czyścić go z fusów (zyżytą opakowanie po prostu się wyrzuca). Tabletki nie tylko przyspieszają cały proces, ale są też gwarancją sukcesu, jeśli komuś nie wychodzi odpowiednie uciskanie kawy w kolbie (napój zbyt wodnisty lub cieknie „po kropelce“). Tabletki można stosować też w ekspresach przenośnych typu Handpresso. Ekspresy kolbowe mogą być wyposażone w spieniacz do mleka, co umożliwia przygotowywanie również kaw białych.

Obalamy mity

Jest wiele osób, które uważają, że kawa w kapsułkach, saszetkach lub tabletkach jest złej jakości. To nieprawda. Najczęściej jest to bardzo dobrej jakości kawa mielona – arabika lub jej mieszanka z robustą. Dodatkowo kawa w kapsułkach może też posiadać dodatkowe smaki, więc jest dobra dla osób lubiących różnorodność. Można też wybierać kawę jednorodną, czyli pochodzącą z konkretnego regionu upraw, bo jak wiadomo, to ma wpływ na posmaki: słodkawe z Ameryki Środkowej, owocowe z Afryki i „ziemiste“ z Azji.

Pozostaje tylko wypróbować i wybrać opcję dla siebie – kawa ziarnista, w kapsułkach, saszetkach lub tabletkach. Można śmiało eksperymentować i degustować – to pomoże ustalić swoje ulubione kawowe menu.