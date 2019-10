Kasa pusta, ale pieniądze mają się znaleźć

Chociaż śledztwo w sprawie przywłaszczenia kilkuset tysięcy złotych z Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej przy Hucie Stalowa Wola zostało umorzone, to jednak pojawiła się nadzieja, że poszkodowane osoby przynajmniej w części odzyskają swoje pieniądze. W tym celu stworzono specjalny komitet społeczny.

Został on powołany z inicjatywy HSW S.A. „Komitet społeczny do spraw pomocy poszkodowanym w związku z zaprzestaniem działalności przez MPKZP” utworzyły 4 organizacje związkowe z Huty – MOZ NSZZ „S” HSW, MZZP HSW, ZZIiT HSW, NSZZ „S-80” HSW – a także NSZZ „S” Enesta. W jego skład wchodzi 7 osób: Henryk Szostak, Lech Pożoga, Stanisław Grad, Janusz Hyjek, Janusz Czwartkowski oraz dwie osoby poszkodowane – Danuta Dybka i Krystyna Młynarska.

Na razie Komitet zamierza stworzyć listę osób poszkodowanych. Prawnicy z Huty Stalowa Wola przygotowali kartę informacyjną dla każdego poszkodowanego, który zwróci się do Komitetu Społecznego. W tym dokumencie będzie musiał podać swoje dane osobowe, nr telefonu, numer rachunku bankowego, wysokość roszczeń, jak i zadłużenia względem MPKZP. Stworzona lista ma być uwiarygodniona przy współpracy z sądem, prokuraturą, a także zweryfikowana przez biegłą z zakresu księgowości.

Kolejnym krokiem ma być wystąpienie do firm o wsparcie finansowe. – Liczymy na to, że spółki, których pracownicy utracili pieniądze, nas wspomogą. Chodzi o to, żeby w jak największym stopniu zmniejszyć stratę, którą ponieśli członkowie MPKZP – dodaje Henryk Szostak.

– Chcemy zebrać dobrowolne wpłaty od przedsiębiorstw, w których są ci poszkodowani, aby im w jakiś sposób zrekompensować te straty – powiedział Janusz Hyjek.

Bo głównym celem działalności Komitetu ma być utworzenie funduszu na rzecz poszkodowanych osób, zebranie pieniędzy oraz wypłata środków tytułem roszczeń.

Członkowie Komitetu apelują do wszystkich poszkodowanych, aby jak najszybciej zgłaszali do nich wysokość swoich roszczeń. Siedziba Komitetu mieści się w budynku MOZ NSZZ „S” HSW, przy ul. Kwiatkowskiego 1. Nr tel. 15 813 42 45.

