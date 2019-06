Kartoteka oczami Amatorskiego Teatru Dramatycznego

– Bohater to właściwie antybohater, to człowiek nieokreślony zupełnie we wszystkim. Taki everyman – tak to określają krytycy, którzy zajmują się Kartoteką czyli w zasadzie każdy mógłby zając jego miejsce na scenie i odnaleźć się wśród tych fiszek ludzi, którzy są wyciągani z jego życia. Bohater bierny, aczkolwiek bardzo wrażliwy – mówiła Maria Bembenek, reżyser spektaklu.

W poniedziałek 3 czerwca w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli odbyła się premiera spektaklu Amatorskiego Teatru Dramatycznego im. Józefa Żmudy pt. „Kartoteka” wg Tadeusza Różewicza w reżyserii Marii Bembenek. Prace nad sztuką trwały od grudnia zeszłego roku.

Kartoteka to dramat autorstwa Tadeusza Różewicza napisany pod koniec lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Doczekał się kilkudziesięciu realizacji scenicznych w kraju i za granicą. Na stałe wszedł do kanonu lektur. Na powodzenie „Kartoteki” wpłynęła programowa antyteatralność. Brak tu jedności czasu i miejsca, akcja jest poszarpana, epizodyczna, podobnie jak sam bohater. Jego życie składa się z luźnych, oderwanych od siebie fragmentów, które trzeba odnaleźć i poukładać we właściwej kolejności jak fiszki w kartotece.

W spektaklu występują: Bartłomiej Kotwica, Edward Kotłowski, Maria Łojek, Maria Trzeciak, Bogumiła Luberda, Lila Wojciak, Anna Płecha, Małgorzata Grudzień, Ewa Krukowska, Elżbieta Pikus, Marian Pomykała, Leszek Baran, Andrzej Sudoł, Joanna Lubera, Tomasz Gotkowski, Magdalena Krawiec, Anna Janiec.