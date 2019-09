Karpaty Wschodnie w kadrach Jacka Wnuka

[ZDJĘCIA] 6 września w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji otwarto kolejną wystawę. Pojawiły się na niej fotografie autorstwa pochodzącego z Niska Jacka Wnuka będące zapisem jego wędrówek po Karpatach Wschodnich. Autor zdjęć nie tylko uwiecznił na nich piękno krajobrazu, ale także zajrzał do domostw mieszkających w okolicy ludzi.

Jacek Wnuk urodził się w Nisku. Jego dwie największe pasje to wędrówki górskie i fotografowanie. To właśnie one zadecydowały o etapach edukacji artysty. Ukończył on geografię na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, a następnie zdobył dyplom Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi wydziału operatorskiego kierunku Fotografia.

Jacek Wnuk jest autorem albumu fotograficznego „Karpaty Wschodnie” oraz redaktorem portalu internetowego www.KarpatyWschodnie.pl, a także współautorem tekstów albumu fotograficznego „Huculszczyzna” Krzysztofa Hejke i autorem wystaw fotograficznych, prezentacji oraz wystąpień na festiwalach podróżniczych. Był też organizatorem i uczestnikiem wielu wypraw w trudno dostępne tereny Ukrainy, Rumuni, Białorusi i Bałkanów, Rosji i Maroka. Ponadto uczestniczył w Pomarańczowej rewolucji w Kijowie, pracował jako wolontariusz w Międzynarodowej Inicjatywie Humanitarnej w Czeczenii. Zawodowo zajmuje się fotografią użytkową, reklamową, przyrodniczą i reportażową, projektami graficznymi, foto-edycją, obróbką zdjęć, przygotowaniem publikacji do druku.

Wystawę „Karpaty Wschodnie” można oglądać do 15 października.

Kamila Brzezińska