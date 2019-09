Karny w doliczonym czasie gry

277 minut czekali kibice Słowianina Grębów na pierwsze trafienie swojej drużyny w sezonie 2019/20. W siódmej minucie meczu z Francesco Jelna, na listę strzelców wpisał się Dawid Cholewa. Później bramkarz beniaminka wyciągał jeszcze cztery razy piłkę ze swojej bramki.

Nie to jednak spotkanie, lecz pojedynek Sokołów, wysuwał się na pierwszy plan ostatniej kolejki. Tak zwaną optyczną przewagę posiadali przez większą część spotkania gospodarze, ale komplet punktów zgarnęła drużyna z Niska. W doliczonym czasie gry, sędzia z Dębicy podyktował rzut karny dla gości za zagranie ręką Piekuta. – Chłopak nie zrobił żadnego ruchu, stał za gościem, który wyskoczył do piłki, ale nie sięgnął jej i ta trafiła go w rękę. Dzisiaj nie gwiżdże się takich karnych – mówi trener Sokoła Kamień, Marek Kusiak. Nie skomentował sytuacji opiekun gości. Rafał Leśniowski przekazał nam tylko to, co usłyszał od Damiana Judy, który zamienił „jedenastkę” na gola. – Ja nie widziałem tej sytuacji, ale zdaniem Damiana Judy, ręka była ewidentna. Piłka trafiła w dłoń obrońcy gospodarzy. Gdyby nie zatrzymał jej, to ta wylądowałaby pod nogami Damiana. Sędzia stał cztery metry obok i dokładnie to wszystko widział. Rozumiem zdenerwowanie piłkarzy i kibiców Sokoła Kamień, bo nikt nie lubi przegrywać w taki sposób. Po meczu zrobiło się gorąco na stadionie. Niepotrzebnie. Całe szczęście, że nikomu nie stała się krzywda.

Zwycięstwo odniósł nie tylko niżański Sokół, ale także ten z Sokolnik. Zespół trenera Beszczyńskiego pokonał rewelacyjnie spisującego się na początku rozgrywek beniaminka ze Stalów. Na jego boisku. Natomiast do niespodzianki doszło w Jastkowicach, gdzie Bukowa przegrała z Łowiskiem 0:3.

SOKÓŁ KAMIEŃ – SOKÓŁ NISKO 0:1 (0:0)

0-1 Juda (90 – rzut karny)

KAMIEŃ: Kozieł – Smusz, Piekut, Konefał, Podstawek, Kołodziej, Horajecki, Woźniak, Bajek (64 Buczek), Rychel, Socha (68 Słonina).

NISKO: Drzymała – Lewiński (55 Wąs), Więcław (65 Buda), Maciorowski (90 Szpyra), Wojtak, Tyczyński, Drelich, Juda, Szewczyk, Tabaka – Urban (75 Wieprzęć).

Żółte kartki: Socha – Wojtak, Więcław, Buda.

W pozostałych meczach:

Stal Nowa Dęba – Unia 2:3 (0:2), Wolan, S.Serafin – Łuczak, Bajda, Grabarz, Stal Gorzyce – Pogoń 3:1 (0:1), Partyka 2, Tur – Stefan, Zdziary – Olimpia 4:0 (3:0), Cupak, Kochowski, Urbanik, Sobiło, Łowisko – Siarka II 2:0 (1:0), Kobylarz, Olko, Bukowa – Brzyska Wola 0:3 (0:1), Leniart 2, Staroń, Słowianin – Francesco 5:0 (3:0), Cholewa, Walicki, Dziura, Ciba, Kułaczkowski, Transdźwig – Sokół Sokolniki 0:1 (0:0), Michalski.