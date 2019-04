Kapsel i Teddy zamieszkali przy „czwórce”

Teddy i Kapsel to alpaki, które początkiem kwietnia wprowadziły się do specjalnej zagrody przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Stalowej Woli. Zwierzęta wykorzystywane będą do alpakoterapii skierowanej do dzieci z orzeczeniami.

Alpaka to południowoamerykański, trawożerny ssak parzystokopytny z rodziny wielbłądowatych. Wyglądem nieco przypomina lamę. Na terenie szkoły „czwórki” zamieszkały dwa kilkunastomiesięczne samce. Zwierzaki przybyły do Stalowej Woli z hodowli pod Baranowem Sandomierskim. Zwierzątka żywią się sianem i specjalną karmą. Uwielbiają też marchewkę, którą mogą spożywać w ograniczonych ilościach. Alpaki mogą pracować trzy, maksymalnie cztery godziny dziennie.

Alpakoterapię prowadzić będą dwie panie Paulina Cielepak i Elżbieta Medalion, które wraz z dyrektorką szkoły Iwoną Gałczyńską ukończyły kurs alpakoterapii.