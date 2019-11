Kaito ozłocone, osrebrzone i pobrązowione

18 medali wywalczyli zawodnicy i zawodniczki stalowowolskiego klubu sztuk walki Kaito podczas odbywającego się w drugiej połowie października turnieju Copa Kids 5 w Mysłowicach. Zanim jednak „Mali Wojownicy” wyjechali na Śląsk, mogli pogratulować trenerowi-koordynatorowi swojego klubu, Pawłowi „Borisowi” Kunyszowi, świetnych startów we Włoszech. Założyciel Kaito po wybrał się do Wiecznego Miasta i podjął się rywalizacji, najpierw w prestiżowych zawodach IBJJF Roma Open, a następnie w mistrzostwach Europy. I wrócił ze słonecznej Italii z trzema medalami.

W zawodach IBJJF Roma Open, w swojej kategorii – czarne pasy master heavy – zajął drugie miejsce, a w kategorii czarne pasy master Absoluto, w której zmierzyli się medaliści wszystkich wag, okazał się bezkonkurencyjny!

Następnego dnia w stolicy Włoch, rozegrano odbyły się Mistrzostwa Europy No-Gi (w odróżnieniu od formuły Gi, w której zawodnik ubrany jest w kimono, w tej obowiązującym strojem jest obcisła koszulka i spodenki – przy. red.). Tym razem Paweł Kunysz stanął na trzecim miejscu podium i dorzucił do „złota” i „srebra” brązowy medal wywalczony w kategorii ciężkiej czarne pasy master.

Przykład ze swojego trenera, wzięli najmłodsi zawodnicy Kaito. 18 października walczyli w turnieju Copa Kids 5 w Mysłowicach i zdobyli 18 medali w kategorii Gi i No-Gi, w tym pięć złotych.

Na najwyższym stopniu podium stawali: Emilka Naslyan, Arsen Naslyan, Asia Iwasieczko, Alex Iwasieczko – cała czwórka w Gi oraz w No Gi, a także Adrian Kaczmarek w Gi.

Ze srebrnymi medali wrócili: Nocole Ochal, Radosław Czarnik, Bartosz Józefiak, Igor Gruszczyk (wszyscy Gi) oraz Jakub Świeca, Szymon Sołowiej (No-Gi).

Trójka wywalczyła medale brązowe: Nicole Ochal (No-Gi), Jakub Deruś (Gi), Dawid Burzyński (Gi).

