Kadetki Vegi w ćwierćfinale MP

Wygrywając z MKS V LO DevelopRes Rzeszów 3:0, kadetki Vegi MOSiR Stalowa Wola zapewniły sobie awans do ćwierćfinału mistrzostw Polski.

Drużyna trenera Mirosława Sroki zajęła drugie miejsce finałowej grupie rozgrywek ligowych o mistrzostwo Podkarpacia, ustepując miejsca tylko siatkarkom Stali SMS Mielec. Trzecie miejsce zajęły rzeszowianki. Te zespoły awansowały do kolejnej rundy MP. Na czwartej pozycji ukończył finałowe zmagania UKS MOSiR Jasło. O ostatecznej kolejności w województwie zadecyduje turniej dodatkowy, który zostanie rozegrany ze względu na to, że klub z Rzeszowa posiada w swoim składzie zawodniczkę w SMS Szczyrk, i może ona brać udział w rozgrywkach dopiero od tego etapu.

Blisko wywalczenia awansu do ćwierćfinału mistrzostw Polski są także młodziczki Vegi. Zespół trenera Jakuba Patkiewicza toczy boje w grupie finałowej razem z MKS V LO DevelopRes Rzeszów, Karpatami MOSiR Krosno i UKS MOSiR Jasło. W drodze do grupy finałowej „veganki” pokonały m. in. Stal SMS Mielec i mocną, jak zwykle w kategorii młodziczek, drużynę KPS Nowa Dęba. Na inaugurację rozgrywek grupy finałowej nasz zespół przegrał u siebie z MKS V LO Rzeszów 0:2, ale w kolejnym turnieju, rozgrywanym w Rzeszowie, wygrał z Krosnem 2:0 i Jasłem 2:1, i na półmetku rozgrywek zajmuje drugie miejsce. Awansują trzy najlepsze drużyny.

Drużyny Vegi MOSiR występują w składach, młodziczki: Anita Bazan, Julia Budziło, Kornelia Budziło, Zuzanna Drozdowicz, Barbara Dziura, Aleksandra Partyka, Gabriela Pelic, Gabriela Sokólska, Amelia Strugalska, kadetki: Julia Budziło, Barbara Dziura, Zofia Dziura, Julia Kaczkowska, Natalia Kita, Weronika Kosak, Gabriela Kusiak, Julia Kuśmierczyk, Aleksandra Partyka, Maryla Paterek, Wiktoria Szwajka.