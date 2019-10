Kaczyński i Szydło w Stalowej Woli (ZDJĘCIA)

Prawo i Sprawiedliwość podsumowało kampanię wyborczą do parlamentu. Ogólnopolski finisz, z udziałem Jarosława Kaczyńskiego i Beaty Szydło, odbył się 11 października w Stalowej Woli.

– Cztery lata rządów PiS to programy społeczne (500+, Wyprawka+, Senior+, Maluch+), obniżenie podatków (CIT i PIT) oraz wieku emerytalnego, wielkie inwestycje drogowe (Via Carpatia), modernizacja armii (zakup przez MON moździerzy RAK i armatohaubicy KRAB, tworzenie WOT), inwestycje sportowe, dużo wyższe środki na służbę zdrowia, dla OSP i KGW. Ale jest jeszcze wiele do zrobienia. Staramy się o to, by 13 października polskie społeczeństwo dało nam zielone światło do dalszego rozwijania naszej Ojczyzny. I o tym jurto będziemy mówić – zapowiadał przed spotkaniem poseł Rafał Weber.

Finałową konwencję zorganizowano na boisku bocznym przy stalowowolskim stadionie. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 21.

Zanim na scenę wkroczył Jarosław Kaczyński, przed zgromadzonymi wystąpił minister sportu i turystyki Witold Bańka. Następnie do wiwatującego tłumu przemawiała była premier Beata Szydło.

– Cztery lata temu, tutaj, w Stalowej Woli, kiedy spotkałam się z wami w czasie kampanii wyborczej, powiedziałam, że ja i Prawo i Sprawiedliwość mamy stalową wolę, żeby zwyciężyć i zmienić Polskę. I dzisiaj, po czterech latach przychodzimy do państwa, żeby zdać sprawozdanie z tego, co w tym czasie się zdarzyło i żeby uzyskać prolongatę zaufania, którym nas obdarzyliście państwo. I również dzisiaj mamy stalową wolę, by po raz kolejny zwyciężyć i by ten dobry czas dla Polski trwał nadal – mówiła Beata Szydło.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił o zmianach w polityce społecznej, jakie udało się osiągnąć PiS-owi w mijającej kadencji. Wyliczał również zmiany w innych dziedzinach.

– Ogromny spadek bezrobocia, bardzo dobry wzrost, pochwały agencji ratingowych na całym świecie za rozsądną, dobrą politykę gospodarcza. Naprawdę wielka pozytywna zmiana i naprawa państwa, bo bez naprawy państwa, która nam dała te dziesiątki i setki miliardów złotych na politykę społeczną, nic by się nie mogło udać. Oczywiście przed nami jeszcze daleka droga, aby osiągnąć wszystko, ale zrobiliśmy bardzo wiele – powiedział Jarosław Kaczyński.

Z planów na najbliższą kadencję wymieniał między innymi podniesienie płacy minimalnej (docelowo do 4 tysięcy złotych), dopłaty dla rolników i wsparcie przedsiębiorców.

– Czy państwo wiecie, co będzie, jeżeli oni by wygrali – pytał prezes PiS. – Jeżeli powstałaby ta dziwna koalicja, od lewicy, aż po Konfederację, koalicja chaosu, ale przede wszystkim koalicja, która z całą pewnością zabierze świadczenia socjalne, przywróci dawny wiek emerytalny, która z całą pewnością zlikwiduje to wszystko, co zrobiliśmy w tej dziedzinie. A dlatego, bo takie są ich poglądy. Ale nie to jest najważniejsze. Oni by po prostu, nawet gdyby chcieli, nie potrafiliby tego utrzymać, bo to trzeba umieć rządzić. A oni nie potrafią rządzić. I to jest przyczyna numer jeden.