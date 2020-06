Kacper Śpiewak uratował Stali punkt

Podziałem punktów zakończył się pierwszy po wznowieniu drugoligowych rozgrywek mecz Stali Stalowa Wola z Olimpią Elbląg. Jeden punkt uratował dla „zielono-czarnych”, wprowadzony dwadzieścia minut przed końcem spotkania, Kacper Śpiewak.

W pierwszych minutach częściej przy piłce byli stalowcy, jednak nie mieli pomysłu na sforsowanie uważnie grającej obrony rywali, kierowanej przez byłego zawodnika Stali, Tomasza Lewandowskiego. W 12. minucie ładną akcję prawą stroną przeprowadził Filip Szifer. Młodzieżowiec Stali wpadł z piłką w pole karne i zagrał mocno wzdłuż bramki, ale nie było przed nią żadnego z jego partnerów.

Po kwadransie gry coraz groźniejsi zaczęli być goście. Po jednej z kontr bliski szczęścia był Cezary Demianiuk. Uderzył piłkę głową, ale Pietrzkiewicz nie dał się zaskoczyć. W odpowiedzi na bramkę Madejskiego uderzał z kilkunastu metrów Fidziukiewicz, lecz strzał był daleki od ideału. Napastnik Stali miał dużo wolnego miejsca, jednak pospieszył się z uderzeniem, niezbyt czysto trafił w piłkę i ta przeleciała metr obok słupka. Dwie minuty później Olimpia objęła prowadzenie. Po kolejne szybkiej kontrze, po zagraniu piłki głową od Brychlika, Demianiuk trafił do bramki z 17 metrów.

Po utracie bramki w grę Stali wdarła się spora nerwowość. Podopieczni trenera Szydełki bardzo szybko chcieli doprowadzić do wyrównania, jednak wciąż nie mieli pomysłu na to, jak przedostać się z piłką w pobliże bramki Madejskiego.

Nie zmienił się obraz gry po przerwie. Stal chciała, ale brakowało w jej grze zwykłej piłkarskiej jakości. Ożywił grę naszej drużyny wprowadzony w 61. minucie Piotr Zmorzyński, ale kilka minut po jego wejściu, straciliśmy druga bramkę. Michał Kiełtyka z ogromną łatwością ograł trzech naszych obrońców, zagrał do Balewskiego, ten do Demianiuka, i wychowanek siedleckiej Pogoni przerzucił futbolówkę nad Pietrzkiewiczem i po raz drugi w tym dniu, wpakował ją do stalowowolskiej bramki.

W tym momencie nie mająca już nic do stracenia Stal, poza kolejnymi bramkami, zaczęła atakować większą ilością graczy, ale to powodowało, że więcej miejsca przy wyprowadzaniu kontr, mieli piłkarze z Elbląga. Niewiele brakowało, a Demianiuk po raz trzeci wpisałby się na listę strzelców. Piłkę z linii bramkowej wybił po jego uderzeniu Waszkiewicz.

W ostatnich minutach Olimpia oddała zupełnie pole do rozgrywania piłki gospodarzom i w końcu udało się stalowcom sprawić radość stojącym przed stadionem kibicom. Wszystko za sprawą Kacpra Śpiewaka. W 89. minucie wykorzystał podanie Chromińskiego i z półobrotu z kilku metrów, po raz pierwszy wpakował piłkę do bramki, a w drugiej minucie doliczonego czasu gry i dośrodkowaniu Fidziukiewicza z prawej strony pola karnego, celną „główką” doprowadził do remisu, zapewniając Stali jeden punkt.

STAL – OLIMPIA ELBLĄG 2:2 (0:1)

0-1 Demianiuk (24)(, 0-2 Demianiuk (68), 2-1 Śpiewak (89), 2-2 Śpiewak (90)

STAL: Pietrzkiewicz – Witasik, Kiercz, Sobotka (62 Zmorzyński) – Szifer, Mroziński, M.Płonka (88 Stępniowski), Stelmach (61 Waszkiewicz), Chromiński – Szczutowski (69 Śpiewak), Fidziukiewicz.

OLIMPIA: Madejski – Balewski, Lewandowski, Wenger, Sedlewski – Kiełtyka, Kuczałek, Krasa, Demianiuk – Prytuliak (76 Jabłoński) – Brychlik.

Sędziował: Paweł Kukla (Kraków). Żółte kartki: M.Płonka, Mroziński, Chromiński, Stępniowski, Szydełko (trener) – Krasa, Sedlewski.

Mecz bez udziału publiczności.