Już wkrótce kolejny kiermasz tanich książek

Miłośnicy literatury będą mogli za grosze wzbogacić swoją kolekcję o nowe pozycje książkowe. Wszystko za sprawą kolejnego Kiermaszu Taniej Książki organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Stalowej Woli.

Kiermasze organizowane przez stalowowolską bibliotekę cieszą się sporą popularnością wśród mieszkańców Stalowej Woli. Na każdym można „upolować” naprawdę ciekawe pozycje: od lektur szkolnych, bajek, kryminałów – po arcydzieła światowej literatury czy atrakcyjne albumy. Każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Można również przynieść książki, które już przeczytaliśmy, zalegają nam na półkach i nie wiemy co z nimi zrobić, a nie chcemy ich wyrzucać. Trafią na następny kiermasz i do kolejnych czytelników, zaś biblioteka za pozyskane fundusze zakupi książkowe nowości i uatrakcyjni swój księgozbiór.

Kiermasz w Bibliotece Głównej przy ul. ks. J. Popiełuszki 10, rozpocznie się we wtorek, 5 marca, a zakończy w sobotę. 9 marca. W ten ostatni dzień, w sobotę, będzie czynny od 9.00 do 14.00, zaś w pozostałe dni od 9.00 do 18.00.