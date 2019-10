Już wkrótce dowiemy się kto zostanie Wolontariuszem Roku 2019

Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej „SPECTRUM” w Stalowej Woli zaprasza do udziału w konkursie „Wolontariusz Roku 2019”. Celem konkursu jest nagrodzenie osób szczególnie wyróżniających się w bezinteresownym działaniu na rzecz dobra wspólnego oraz promowanie postaw prospołecznych.

Wolontariusz Roku 2019 zostanie wyłoniony spośród aktywnych osób, podejmujących nieodpłatnie działania na terenie miasta Stalowa Wola na rzecz innych oraz swojego najbliższego otoczenia.

Kandydatów do siódmej edycji konkursu zgłaszać mogą osoby prywatne, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe, samorządowe, osoby korzystające z pomocy wolontariuszy, a także sami wolontariusze. Ważne jest to, by osoby nominowane działały na terenie Stalowej Woli.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 listopada. Swoich kandydatów można zgłaszać drogą listowną na adres: Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej „SPECTRUM” w Stalowej Woli ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, drogą elektroniczną: ngo.spectrum@op.pl oraz osobiście w siedzibie Stowarzyszenia. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.mops-stalwol.pl.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 5 grudnia na uroczystej gali w Spółdzielczym Domu Kultury.