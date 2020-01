Już tylko cud może uratować Stal przed degradacją

Kolejnej, szesnastej już porażki doznali koszykarze Stali. W ostatnią sobotę, w drugim tegorocznym, a pierwszym przed swoją publicznością, przegrali z Turem Basket Bielsk-Podlaski. Losy meczu rozstrzygnęły się już w pierwszej kwarcie, którą goście wygrali różnicą 23 „oczek”!

Już chyba tylko cud może uratować Stal przed spadkiem do III ligi. W tym sezonie nie ma w rozgrywkach rundy play-out, więc o kolejności miejsc w tabeli, decydować będą punkty zdobyte w spotkaniach dwóch rund zasadniczych. Na dziewięć kolejek przed końcem Stal traci do PKK Pabianice i Ochoty Warszawa trzy punkty. Jeżeli ma zamiar dogonić tę dwójkę, będzie musiała w tych dziewięciu meczach, które pozostały jej do rozegrania, odnieść pięć zwycięstw. Biorąc pod uwagę formę sportową zespołu, jej stan kadrowy, zadanie to wydaje się być niewykonalne.

W nadchodzącej kolejce Stal pauzuje. Później czeka ją trzy kolejne wyjazdy, do Lublina (22 stycznia), Białegostoku (25 stycznia) i Warszawy (1 lutego). W Stalowej Woli zobaczymy swoją drużynę w akcji 8 lutego, w spotkaniu z ŁKS AZS UŁ SG Łódź

16. kolejka

STAL – TUR BASKET 57:80 (4:27, 20:13, 14:21, 19:19)

STAL: Tabor 17 (2×3), Gazarkiewicz 12 (7 zb.), Łabuda 5, Buczek, Bejnar oraz Wojtanowicz 10 (1×3, 7 zb.), Jadaś 8, Nowik 5 (1×3), Pietras, Bednarz, Siembida, Andreasik.

TUR: Król 15 (1×3, 10 zb.), Weres 9 (3×3), Pisarczyk 7, Stefanik 7 (8 zb.), Wróblewski 7 (1×3) oraz Bębeniec 12 (1×3), Kuczyński 6, Milewski 5, Marczuk 4, Żero 3, Nieścior 3, Lewandowski 2.

Sędziowali: Miłosz Tracz (Kraków) i Jakub Heród (Oświęcim).

