Już gra IV Mała Liga o puchar przewodniczącego RM w Stalowej Woli

We wtorek, 17 września zainaugurowała sezon Mała Liga o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stalowej. To czwarta edycja imprezy, w której do rywalizacji stają zespoły piłkarskie ze stalowowolskich szkół podstawowych. W tym roku do rozgrywek przystąpiło 8 drużyn: PSP nr 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11 i 12.

W pierwszych meczach najlepiej radzili sobie piłkarze z Młodynia i Porębów, czyli reprezentacje PSP 11 z ul. Wojska Polskiego i PSP 12 z ul. Poniatowskiego oraz ekipa „dwójki” – najskuteczniejszego teamu inauguracyjnej serii. Łącznie rozegrano we wtorek, 14 meczów. Tylko jedno spotkanie zakończyło się podziałem punktów, PSP 7 zremisowało bezbramkowo z PSP 1.

Wyniki:

PSP 2 – PSP 5 1:0, PSP 11 – PSP 9 4:0, PSP 7 – PSP 4 1:0, PSP 12 – PSP 1 6:0, PSP 2 – PSP 11 1:4, PSP 5 – PSP 9 3:0, PSP 7 – PSP 12 0:6, PSP 4 – PSP 1 2:1, PSP 2 – PSP 9 9:2, PSP 5 – PSP 11 1:4, PSP 7 – PSP 1 0:0, PSP 4 – PSP 12 1:7, PSP 2 – PSP 7 8:0, PSP 9 – PSP 1 3:1.