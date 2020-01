– To ma być rok samych zwycięstw, a początkiem serii będzie wygrana z Gruzinem Malkhazem Sujashvilim (12-10, 10 KO) – mówi Przemysław „Smile” Gorgoń (9-6-1, 5 KO), który 15 lutego, podczas „Stalowa Wola Boxing Show”, spotka się z byłym pretendentem do tytułu europejskiego federacji WBO.

Galę bokserską, która będzie jednocześnie I memoriałem Lucjana Treli, organizuje Dariusz Snarski i jego grupa Chorten Boxing Production, we współpracy z Urzędem Miasta w Stalowej Woli. Honorowy patronat nad galą objął prezydent Stalowej Woli – Lucjusz Nadbereżny.

– Przemek Gorgoń wygrywał walkę z Pawłem Czyżykiem, lecz kontuzja nie pozwoliła mu dokończyć pojedynku. Mam nadzieję, że tym razem pokaże swoje umiejętności w pojedynku z niezłej klasy gruzińskim pięściarzem – mówi olimpijczyk z Barcelony Dariusz Snarski.

I nastąpi przełom…

Ostatnią, wspomnianą walkę, Przemysław Gorgoń stoczył na początku września w Białymstoku. Wcześniej pokonał Piotra Podłuckiego, który kilka lat temu walczył w Hussars Poland w lidze World Series of Boxing.

– Prowadziłem na punkty z Pawłem Czyżykiem, ale doznałem urazu ręki. Kiedy wyprowadzałem lewy prosty, czułem jakbym dostawał prądem. Ból był ogromny. Po konsultacjach z doktorem Krzysztofem Fickiem, okazało się, że naderwałem lewy biceps, ale na szczęście zabieg nie był konieczny. Rehabilitowałem się u Ali Nurbagandowa w Tychach i jestem bardzo zadowolony. W grudniu zacząłem lekkie treningi, a po Nowym Roku przygotowania poszły na całego. Już dawno nie byłem w takiej formie – powiedział Przemysław Gorgoń, trenujący pod okiem Daniela Pilca.

Zawodnik Chorten Boxing Production ostatnio przeplatał wygrane z przegranymi, ale zapowiada, że pojedynek z Malkhazem Sujashvilim, byłym pretendentem do tytułu World Boxing Organisation Europe, będzie swoistym przełomem w jego karierze.

Pomoc psychologa

– 10 nokautów Gruzina może i robi wrażenie, ale ja skupiam się na sobie, na swoich atutach i ich rozwijaniu. Kompletnie zmieniłem podejście, a to zasługa psychologa sportowego Tomasza Kaczmarskiego. Z pewnością mentalnie będę dużo mocniejszy. Wcześniej spinałem się, koncentrowałem na rywalu zamiast na pierwszy plan wziąć własne najlepsze strony. W Stalowej Woli kibice zobaczą innego Przemka Gorgonia – dodał.

29-letni bokser promowany przez Dariusza Snarskiego jest zadowolony z ostatnich sparingów, m.in. z Bartłomiejem Grafką.

– Mam za sobą kilka sesji sparingowych po 8 i 10 rund, na zmianę wchodzili m.in. Bartek, Damian Drabik, pięściarz ze Słowacji oraz zawodnicy z MOSM Tychy trenowani przez Daniela Pilca i Ryszarda Dziopę. Oni zmieniali się co rundę, wchodzili na świeżości, a ja zasuwałem aż miło. Problemy z kondycją to już przeszłość. To ma być rok samych zwycięstw, a początkiem serii będzie wygrana z Gruzinem. Może uda się za jakiś czas doprowadzić do rewanżu z Mateuszem Trycem. Wystrzelałem się w pierwszej rundzie i nie miałem potem sił, a on mądrze wszystko wykorzystał i zrobił to, co do niego należało.

21-letni Malkhaz Sujashvili miał serię 10 wygranych na gruzińskich ringach. Potem przegrywał na wyjazdach – w Niemczech, RPA, Rosji i na Ukrainie itd. Boksował m.in. z Ibrahimem Guemuesem (18-0), czy też Khuseynem Baysangurovem (15-1), kuzynem znakomitego Zaurbeka Baysangurova (29-1).

Reprezentant Stalowej Woli

Ponadto w Stalowej Woli wystąpią, pogromca Krzysztofa Zimnoch – Krzysztof Twardowski (7-2, 5 KO), który spotka się z zawodnikiem z Ugandy Hamzą Wandera (19-16-3, 14 KO). Ciekawie zapowiada się starcie debiutanta w wadze ciężkiej, Krzysztofa Włodarczyka z Chorten Boxing Production z Andrzejem Szkutą (0-1-0), a Michał Bańbuła powalczy z Michałem Bołozem. Odbędą się także walki boksu olimpijskiego. Jedną z nich stoczy zawodnik Stali Stalowa Wola Boxing Team, a jego rywalem będzie Paweł Stasiulewicz z Boxing Sokółka.

– I memoriał Lucjana Treli, wspaniałego olimpijczyka z Meksyku, gdzie stoczył znakomitą walkę z George’m Foremanem, będzie ważnym wydarzeniem dla podkarpackiego i całego polskiego boksu. 12 lutego minie rok od śmierci wielokrotnego mistrza Polski kategorii ciężkiej, który boksował w Stalowej Woli, a później był trenerem w tym mieście. Dla Chorten Boxing Production to będzie już 41 gala. Mamy mocnego partnera – Telewizję Polsat Sport i planujemy w tym roku zorganizować 4 eventy na terenie kraju – powiedział Dariusz Snarski.

Bilety już dostępne w w Hali MOSiR ul.Hutnicza 15 oraz w Sklepie Sportowym Maraton Okulickiego 88 i d niu gali w kasie Hali MOSIR, a także online na www.ticktetik.pl