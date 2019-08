Już byli w ogródku, już witali się z… punktem

Sekundy dzieliły drużynę rezerw Stali Stalowa Wola od wywalczenia punktu z faworyzowaną Koroną Watkem Rzeszów. W doliczonym czasie gry przepięknym, technicznym strzałem z narożnika pola karnego, po którym piłka wpadła w „okienko” stalowowolskiej bramki, popisał się były piłkarz „Stalówki”, doświadczony, 37-letni Tomasz Walat.

Korona przez większą część spotkania, rozgrywanego na boisku Sanu w Rozwadowie, posiadała przewagę. W jej obronie rządził wychowanek Stali, Sebastian Kocój, w środku pola pierwszoplanowymi postaciami byli: Karwacki, Bieniasz i wspomniany Walat, a z przodu nękał naszych obrońców Maślany. Ale w pierwszej połowie to Stal stworzyła sobie groźniejsze sytuacje strzeleckie. Na początku meczu Pawlus uratował swój zespół przed utrata gola po uderzeniu Jakuba Lebiody, a po strzale Karola Dziopaka, piłka w nieznacznej odległości przeleciała obok bramki.

Po zmianie stron goście osiągnęli zdecydowaną przewagę. Co chwilę było groźnie pod bramką Siudaka. Bramkarzowi Stali dopisywało jednak szczęście. Dwa razy przed utratą bramki, uratował Stal słupek. Pierwszym razem po uderzeniu Skiby, a później po strzale Maślanego. Bardzo dobrze spisywali się środkowi obrońcy Stali: Wiktor Stępniowski i Filip Szifer. Nadeszła jednak feralna dla stalowców trzecia minuta doliczonego czasu gry i wtedy to swoim kunsztem popisał się popularny „Waluś”, zapewniając drużynie z Rzeszowa końcowy sukces.

Naszą drużynę prowadził w tym meczu Krystian Lebioda, który zastąpił na stanowisku swojego brata Artura.

Stal II Stalowa Wola – Watkem Korona Rzeszów 0:1 (0:0)

0:1 Walat 90

Stal II: Siudak – Bosak, Stępniowski, Szifer, Czerepak – Marut, Lebioda, Stalmach, Kuchyt, Dziopak (30 Kersten)- Piotrowski.

Korona: Pawlus – Syvij, Kocój, Ferens, Padiasek (84 Gołda) – Przybyło (87 Jędras), Skiba, Karwacki (87 Bober), Bieniasz (75 Kuca) ,Walat (90 Gwizdała) – Maślany (90 Sarzyński).

Sędziował Mastaj (Dębica). Żółte kartki: Stępniowski, Marut – Maślany. Widzów 100