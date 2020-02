Julia drugą kadetką, Ada czwartą juniorką

Na obiektach sportowych PSP nr 12 w Stalowej Woli spotkali się najlepsi na Podkarpaciu kadeci i juniorzy. Odbywały się III Grand Prix Podkarpacia.

Bardzo dobrze zaprezentowali się gospodarze turnieju, zawodnicy UKS Gim-Tim 5. W kategorii kadetek drugie miejsce zajęła Julia Grabas. Stalowowolanka uległa dopiero w finale Martynie Gołąb z AZS Politechnika Rzeszów 1:3 (2:11, 12:10, 7:11, 4:11). W drodze do finału pokonała kolejno: Maję Krukar (KSTS Krosno) 3:0 (15:13, 11:2, 11:9), Kingę Staroń (UKS Niedźwiada Dolna) 3:0 (11:6, 11:7, 11:2), Anastazję Pakułę (STS Kańczuga) 3:0 (11:6, 14:12, 11:2), Magdalenę Szubę (Arka Łętownia 3:1 (11:6, 11:13, 11:5, 11:9), Natalię Maciałek (Kolping Jarosław) 3:2 (11:9, 11:7, 7:11, 4:11, 11:7), a w grze o finał, Julię Tkocz (KU AZS Politechnika Rzeszów 3:1 (12:10, 9:11, 11:7, 11:4).

W turnieju nie uczestniczyła Adrianna Kramek, ponieważ posiada limit Polskiego Związku Tenisa Stołowego i nie musi rywalizować w eliminacjach do ogólnopolskiego finału Grand Prix.

Pozostałe miejsca naszych zawodników. Kadetki: 13. Nikola Chyła, 21. Kamila Kaczmarek, 22. Kamila Jurek, 23. Agata Skrzeszewska, 25. Amelia Kramek. Kadeci: 17. Bartłomiej Życzyński, 23. Wiktor Gawron, 27. Kamil Kos.

W rywalizacji juniorek na miejscu czwartym ukończyła zawody Adrianna Kramek. W drodze do półfinału tenisistka Gim-Tim 5 w pokonała Wiktorię Wilk (KSTS Krosno) 3:1 (11:4, 11:6, 8:11, 11:9), Kamilę Kaczmarek (Gim-Tim 5) 3:0 (11:2, 11:3, 11:5), Julię Wiktor (ATS Bingo Ropczyce) 3:2 (11:8, 8:11, 11:9, 6:11, 11:7) i Julię Tkocz (KU AZS Politechnika Rzeszów) 3:2 (4:11, 11:7,11:8, 7:11, 11:5). W półfinale uległa Klaudii Brodzie 0:3 (10:12, 4:11, 9:11), a w grze o trzecie miejsce Martynie Hajduk 0:3 (5:11, 3:11, 5:11). Obie zawodniczki reprezentują KU AZS Politechnikę Rzeszów.

Pozostałe miejsca naszych zawodników. Juniorki: 12. Julia Grabas, 15. Nikola Chyła, 16. Agata Skrzeszewska, 19. Kamila Kaczmarek. Juniorzy: 12. Kamil Kos, 23. Bartłomiej Życzyński, 24. Wiktor Gawron.

Share 0 Share Share