Jubileuszowy koncert TVK Stella

W niedzielę sala widowiskowa Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli wypełniona była po brzegi abonentami Telewizji Kablowej Stella. Okazją do spotkania był koncert noworoczny połączony z losowaniem atrakcyjnych nagród rzeczowych.

– Witam państwa bardzo serdecznie na naszym corocznym koncercie połączonym z konkursem dla abonentów TVK Stella. To już 25 konkurs także mamy jubileusz – mówił Zdzisław Gawęcki, prezes Telewizji Kablowej Stella. Miniony rok upłynął załodze TVK Stella bardzo pracowicie. Prezes Gawęcki podkreślał, że firma modernizuje sieć kablową podłączając koleje budynki do światłowodu, tak aby poprawić warunki techniczne korzystania z oferowanych usług. W ubiegłym roku firma zwiększyła parametry dostępu do Internetu, prowadziła także proces przejścia z telewizji analogowej na cyfrową. Oprócz spraw technicznych załoga w pocie czoła pracowała przy realizacji programów emitowanych na antenie TVK Stella. – Ta codzienna żmudna praca pozwala nam podsumować ten rok pozytywnie. Mam nadzieję, że nasze usługi przypadają państwu do gustu – mówił prezes Gawęcki.

Atrakcją niedzielnego koncertu był połączony występ trzech formacji muzycznych pod wodzą Edwarda Horoszko. Na scenie wystąpili Chór Dworski im. Stanisława Moniuszki, Nadsańska Orkiestra Kameralna i Grupa Wokalna Pałacyk Michla. Artyści wystąpili w trzech blokach muzycznych prezentując kolejno muzyką filmową i musicalową, muzykę klasyczną oraz muzykę narodową. Na zakończenie koncertu wybrzmiała piękna polska kolęda „Bóg się rodzi”. Nie zabrakło także bisu, w ramach którego artyści wykonali utwór „Wyszłabym za dziada”. Muzyczna niespodzianka bardzo przypadła do gustu widowni zgromadzonej w Miejskim Domu Kultury czego wyrazem były długie i gromkie oklaski.

Pomiędzy poszczególnymi blokami muzycznymi losowane były nagrody w konkursach. W pierwszej kolejności wylosowano szczęśliwców wśród osób obecnych na sali, które przy wejściu zostawiły kupon z numerem zaproszenia. W tym roku organizatorzy przygotowali dla zgromadzonych wejściówki na spektakle i wydarzenia w Miejskim Domu Kultury, wejściówki do kina, vouchery do galerii handlowej, kawiarni czy publikacje książkowe. W drugim konkursie brali udział abonenci, którzy minimum przez rok korzystali z usług Stelli, terminowo uiszczali opłaty, w terminie złożyli kupon konkursowy i prawidłowo odpowiedzieli na zadana pytanie. Nagrodą główną w tej zabawie był 55 calowy telewizor, który w tym roku trafił do Zdzisława Surowańca. Ponadto wśród abonentów rozlosowano także 40 calowy telewizor, tablet, mini wieże, boomboxy, przenośne dyski, stacje pogody, radiobudziki, przenośne głośniki.

Telewizja Kablowa Stella rozpoczęła pracę w 1992 roku. Konkursy z nagrodami dla abonentów organizuje zaś od roku 1994.