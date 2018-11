Jubileusz chóru Gaude Vitae

Stalowowolski Chór Gaude Vitae świętuje w tym roku 10-lecie istnienia. Z okazji okrągłego jubileuszu w minioną sobotę w Miejskim Domu Kultury odbył się koncert pt. „Śpiew jest radością”. Na scenie wystąpili jubilaci w towarzystwie zaprzyjaźnionych muzyków i wokalistów.

Dzisiejszy Chór Gaude Vitae narodził się w 2008 roku jako grupa śpiewacza przy Klubie Seniora „Promyk”. Był jedną z wielu form zawiązującej się wtedy aktywności seniorów mieszkających w Stalowej Woli. Wpisywał się także w coraz silniejszy w Polsce i na świecie proces pobudzania tzw. pokolenia trzeciego wieku.

– Jak zrodziła się myśl żeby stworzyć grupę śpiewaczą chcieliśmy to robić pod czyimś fachowym kierownictwem. Zaczęły się poszukiwania dyrygenta z czym jak się okazało nie było łatwo. Zwróciliśmy się przynajmniej do dwóch dyrygentów stalowowolskich, wszystko było dobrze do momentu kiedy zadano pytanie czy będziemy chcieć występować na scenie. Takie było marzenie. W tym momencie dyrygenci, z którymi były prowadzone rozmowy odmówili. Pewno bali się o swoją reputację, bo wiadomo, że z seniorami nie jest łatwo. Skierowano nas do pani Ewy Woynarowskiej, która od razu podjęła to wyzwanie i chyba nic lepszego nie mogło nas spotkać, za co bardzo, bardzo dziękujemy – mówiła założycielka zespołu Krystyna Mierzwa. Seniorzy przez kilka lat występowali na rynku lokalnym, a w 2012 roku po raz pierwszy wzięli udział w konkursie wojewódzkim w Przemyślu. Grupa śpiewacza przeobraziła się w chór. Formacja zaczęła śmiało poczynać sobie na różnych konkursach, festiwalach i przeglądach zdobywając liczne wyróżniania i nagrody. Od 2014 roku grupa pracuje jako chór Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli.

– Trofea są dla nas ważne one cieszą, budują, dają nam jakąś wiarę i optymizm na przyszłość, ale znacznie ważniejsze wydaje mi się jest to, że z każdego tego wyjazdu przywozimy nie tylko trofea ale i doświadczenia – mówił chórzysta Antoni Kopyto. Przełomowym momentem jeżeli chodzi o osiągnięcia chórzystów były ostanie dwa lata. Chór zdobył I Nagrodę Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów we Włocławku w 2016 roku, nagrodę Grand Prix X Juwenaliów III wieku – X Festiwalu Aktywności Twórczej Seniorów w Warszawie w 2017 roku, Złoty Dyplom Międzynarodowego Festiwalu Chórów Gaude Cantem im. Kazimierza Fobera w Bielsku Białej w 2017 roku. Za znaczący sukces chór uznaje zaproszenie go do udziału w Koncercie Laureatów Konkursów Chóralnych zorganizowanym przez Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. We wrześniu 2018 roku chórzyści Gaude Vitae wzięli udział w VIII Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Chóralnym Canco Mediterrania w Lloret de Mar i Barcelonie w Hiszpanii. Stalowowolscy śpiewacy przywieźli zloty i srebrny dyplom, zdobyte w kategorii seniorów w dwóch podkategoriach tematycznych: pop i folklor.

– Jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że możemy śpiewać, że możemy przyjść na próbę chóru, spotkać się z ludźmi, wymienić swoje doświadczenia, bo i tak przecież jest, ale przede wszystkim śpiew, śpiew i jeszcze raz śpiew – mówiła chórzystka Krystyna Kozdra. Obecnie chór liczy 35 członków. Jest to chór czterogłosowy: soprany, alty, tenory i basy. Niezmiennie od dziecięciu lat dyrygentem chóru jest Ewa Woynarowska.

W sobotnim koncercie jubileuszowym wystąpili: Chór Gaude Vitae, wokaliści studia wokalnego Vivo SDK w Stalowej Woli, wokalistki zespołu Javanica, tancerze ze Szkoły Just Dance Justyny Sobkiewicz-Skrzypek, zespół instrumentalny przygotowany przez Ryszarda Marchewkę, Stalowa Orkiestra pod dyrekcją Błażeja Mokrzaka.