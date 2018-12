Jeżowe: Umyślnie staranował samochodem cztery ławki

22-letni mieszkaniec Jeżowego odpowie za zniszczenie mienia. Swoim samochodem uszkodził cztery ławki nad zalewem. Sprawca próbował pozbyć się pojazdu. Policjanci zatrzymali mężczyznę, gdy przygotowywał lawetę do holowania samochodu.

W sobotę rano, mieszkaniec Jeżowego powiadomił policję o zniszczeniu czterech ławek nad zalewem. Na miejsce wezwani zostali policjanci z Jeżowego. Na nieutwardzonym gruncie widać było ślady opon samochodu, a elementy pojazdu przy użyciu, którego mogło dojść do zniszczenia ławek, były rozrzucone w pobliskim lasku. Policjanci wykonali oględziny i zabezpieczyli elementy auta.

Już w poniedziałek funkcjonariusze z Posterunku Policji w Jeżowem, ustalili sprawcę. Ich działania musiały być natychmiastowe, ponieważ pojazd którym staranowane zostały ławki, był już przygotowywany do wywiezienia. Policjanci pojechali na posesję 22-latka. Na podwórku stała laweta, a obok niej rozbity lanos.

22-latek początkowo nie chciał się przyznać do winy, jednak zgromadzone w tej sprawie dowody jednoznacznie wskazywały, że to on jest sprawcą. Młody mężczyzna przyznał się do winy i wyjaśnił, że to on w nocy pojechał nad zalew i celowo autem staranował ławki. Samochód kupił tydzień wcześniej i nie był w stanie wyjaśnić swojego postępowania.

Będzie odpowiadał za zniszczenie ławek, których wartość została wyceniona na 3 tys. złotych.

Info: KPP Nisko