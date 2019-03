Jest pięknie, świeżo i nowocześnie

[Zdjęcia] Klub Wesoła Gromadka działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli może pochwalić się nowoczesnym i lepiej wyposażonym wnętrzem.

Klub mieści się przy ulicy 1 Sierpnia 24. Ma do dyspozycji dwa pomieszczenia, które z biegiem lat wymagały remontu. Dzięki zaprzyjaźnionej architektce wnętrz Natalii Macko, klub zyskał nową funkcjonalną przestrzeń. Wyposażenie ufundowały firmy działające w mieście, a w prace remontowe zaangażowali się rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia.

– Jest pięknie, świeżo, nowocześnie. Jak dzieci weszły tu pierwszy raz po remoncie skakały z radości. Mamy widząc wygodne sofy gdzie, mogą usiąść i spędzić z dziećmi czas, były zachwycone. My same widząc to jak klub się przemienił, będziemy mogły pracować w fajniejszych warunkach – dodaje Agnieszka Chruściel.

Na chwilę obecną klub zrzesza 25 uczestników. Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku w godzinach od 14 do 18, również w czasie ferii zimowych i na wakacjach.