Jest kasa na doposażenie SOR-u

W piątek w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli podpisana została umowa na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W ramach zawartej umowy ministerstwo zdrowia na ten cel przekazało blisko 2,4 mln zł. Łączny koszt zakupu sprzętu oszacowano na prawie 2,8 mln zł. Brakujące środki dołoży powiat stalowowolski.

W ramach zadania szpital wzbogaci się m.in. o stół zabiegowo-operacyjny, lampy operacyjne, chłodziarkę medyczną, stół do gipsowania, lampę zabiegową, mobilne aparaty EKG, szafy medyczne, łóżka szpitalne, kardiomonitor rejestrujący parametry życiowe, aparat RTG z ramieniem C przewoźny, aparat USG z trzema głowicami, aparaty do znieczulania ogólnego, respirator transportowy, analizator parametrów krytycznych, defibrylatory, wózki reanimacyjne z wyposażeniem.

W konferencji prasowej, na której podpisano umowę udział wzięli: wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko, dyrektora szpitala Edwarda Surmacza, senator RP Janina Sagatowska, poseł na Sejm RP Rafał Weber, wojewoda Ewa Leniart, wicemarszałek województwa Ewa Draus, dyrektor podkarpackiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Robert Bugaj, przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Sobieraj, starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny, wicestarosta stalowowolski Mariusz Sołtys, a także kierująca Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym Magdalena Partyka-Zając.