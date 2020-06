Jest dofinansowanie na projekt trzeciego mostu na Sanie

[Zdjęcia] 4,7 mln złotych będzie kosztowała dokumentacja projektowa na budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Olbięcin – Zaklików – Stalowa Wola oraz budowę trzeciego mostu na rzece San. Umowę przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na opracowanie dokumentacji podpisano 8 czerwca w Stalowej Woli.

– Budowa trzeciego mostu na rzece San, skomunikuje Stalową Wolę z okolicznymi gminami, poprawi naszą komunikację, będzie bardzo ważnym łącznikiem pomiędzy samorządami, będzie wzmacniał pozycję gospodarczą województwa podkarpackiego, miasta Stalowej Woli, naszych samorządów, szczególnie gmin Pysznica oraz Radomyśl nad Sanem, będzie też wyznaczał nowy kierunek drogi wojewódzkiej, która biegnie przez Zaklików do Olbięcina – mówi Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.

Inwestycja jest wspólnym przedsięwzięciem państwa, województwa podkarpackiego oraz samorządów lokalnych. Przeprawa powstanie w ramach rządowego programu „Mosty dla regionów”. Na ich realizację przeznaczono około 2,3 miliarda złotych. W programie znalazło się 21 priorytetowych, rekomendowanych przez rząd inwestycji, które po analizach wytypowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Obecna podczas podpisania umowy minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, podkreśliła, że mosty są bardzo ważne dla rozwoju regionów, jednak samorządy nie zawsze stać na ich budowę.

– Przygotowanie dokumentacji to pierwszy etap. Dokumentacja ma być gotowa do końca 2022 roku a w 2023 przechodzimy do budowy mostu, który połączy regiony, który przyczyni się do wzrostu gospodarczego, bo tam gdzie są drogi lokalne, tam są autostrady do rozwoju gospodarczego, społecznego, ale też turystycznego. Następny etap to sięgnięcie do funduszy dróg samorządowych w ramach, którego będziemy mogli tę przeprawę wybudować – mówi minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Dofinansowanie z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Infrastruktury wyniesie 80 proc. wartości inwestycji. Wstępny koszt budowy to 360 mln. zł.

Na spotkaniu obecny był również wiceminister infrastruktury Rafał Weber, który podkreślił komunikacyjną wartość budowanej przeprawy.

– Ten most ma niezmiernie duże znaczenie, jeśli chodzi o rozwój komunikacyjny nie tylko Stalowej Woli i tej części województwa podkarpackiego, ponieważ on będzie komunikował drogę ekspresową S-74, ale również obwodnicę miasta Stalowej Woli, on będzie komunikował i będzie odciążał od ruchu, który tutaj, w tym regionie jest ruchem tranzytowym i ruchem bardzo dużym, ponieważ przez tę część województwa transport ciężki, transport towarowy dociera do granicy z Ukrainą i jest bardzo niebezpieczny. Powoduje wiele hałasu, emisji spalin i budowa tego mostu również odciąży komunikacyjnie północ województwa podkarpackiego – mówi Rafał Weber.