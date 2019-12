Jest coraz gorzej

To już nie jest dołek, lecz dół… Drużyna Stali Stalowa Wola jest doszczętnie rozbita i aż strach pomyśleć, jakimi wynikami kończyć będą się jej następne ligowe potyczki.

Gdyby zastosować terminologię piłkarską, sobotnie spotkanie Stali z „akademikami” z Kielc było meczem do jednego kosza. Goście otworzyli wynik i objęli prowadzenie po celnym rzucie Pawlaka „za trzy” i nie oddali go do końca.

Pierwsza piątka Stali zdobyła w całym spotkaniu mniej punktów niż kielczanie w pierwszej tylko kwarcie. Ciężar zdobywania punktów wziął na siebie Bartłomiej Tarczyński – zawodnik, który dopiero co wznowił na poważnie treningi po leczeniu długiej kontuzji, ale szybko łapał faule i wiekszośc meczu przesiedział na ławce.

W drugiej kwarcie goście widząc, że stalowcy krążą po parkiecie jak dzieci we mgle, zaczęli w pewnym momencie zabawę z naszą drużyną. Trzy wsady w tej części gry, w tym dwa w wykonaniu wychowanka Stali, obecnie skrzydłowego AZS UJK Michała Szwedo, odebrało naszym graczom ochotę do gry. To właśnie po jego efektownym wsadzie oraz dwóch „trójkach” innego zawodnika z Kielc, Jakuba Lewandowskiego, który przed laty reprezentował Stalową Wolę, występując w barwach OSSM Kuźnia Koszykówki i dwóm celnym rzutom wolnym tego pierwszego, goście schodzili na dużą przerwę z przewagę 34 punktów (54:20)

Wzrosła ona do 40 „oczek”, trzy minuty przed zakończeniem trzeciej odsłony, po rzucie Marcinkowskiego z półdystansu. W tym momencie nasza drużyna marzyła już tylko o jak najszybszym zakończeniu tego nierównego spotkania.

Dwie i pół minuty przed ostatnią syreną, barierę stu zdobytych punktów, przekroczył celnym rzutem wolnym Olaf Bloda i on też jako ostatni trafił piłką do kosza, ustanawiając wysokie zwycięstwo swojej drużyny.

Kolejnym rywalem Stali będzie w Radomiu trzecia drużyna ligowej tabeli, HydroTruck Sky Tattoo II, która na swoim parkiecie nie przegrała jeszcze żadnego spotkania.

STAL – AZS UJK KIELCE 59:102 (13:28, 7:26, 17:27, 22:21)

Stal: Nowik 8, Łabuda 6 (8 zb.), Bejnar 5, Tabor 3, Buczek 2 oraz Tarczyński 14 (3×3), Jadaś 11 (8 zb.), Kindlik 6, Pietras 3 (1×1), Siembida 1.

AZS UJK: Lewandowski 19 (4×3), Szwedo 18, Kapuściński 15 (12 zb.), Pawlak 5 (1×3), Fugiński 2 oraz Marcinkowski 13 (1×3), Osiakowski 13, Druszcz 7 (1×3), Bloda 7, Jagiełło 3 (1×3), Wierzgała.

Sędziowali: Rafał Zuchowicz (Pruszków), Michał Gąsiński (Warszawa). Widzów 60.