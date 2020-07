Jest akt oskarżenia w sprawie wypadku śmiertelnego w Stalowej Woli

29 czerwca Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu skierowała do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli akt oskarżenia przeciwko 19-letniemu Kacprowi M., podejrzanemu o przestępstwo z art. 177 § 2 k.k.

– Został on oskarżony o to, że w dniu 16 stycznia 2020 roku w Stalowej Woli na ul. Energetyków, kierując samochodem osobowym marki Mercedes CLK 200 w kierunku centrum Stalowej Woli, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że w chwili wypadku o godzinie 8 rano 42 minuty 56 sekund prowadził rozmowę telefoniczną z abonentem ustalonego numeru telefonu komórkowego, nadto nie dostosował techniki jazdy i prędkości kierowanego pojazdu do panujących warunków drogowych i atmosferycznych i przekroczył dozwoloną administracyjnie prędkość w obszarze zabudowanym o co najmniej o 27 km/h, co doprowadziło do utraty panowania nad kierowanym przez niego pojazdem i zjechanie z jezdni na chodnik, a w konsekwencji nieumyślnie spowodował wypadek drogowy poprzez wjazd przodem pojazdu w stojącego na chodniku Bolesława K., a następnie uderzył w kiosk ruchu, w którym znajdowała się Elżbieta Ł., w wyniku czego Bolesław K. doznał ciężkich obrażeń ciała w postaci złamań żeber, złamań kości udowej, stłuczenia i obrzęku mózgu, pourazowego krwotoku podpajenczynówkowego, w następstwie czego zmarł po przewiezieniu do szpitala w tym samym dniu, natomiast Elżbieta Ł. doznała obrażeń, które spowodowały u niej naruszenie czynności narządu ciała na okres powyżej 7 dni – informuje prokurator Andrzej Dubiel, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu.

Zarzucane oskarżonemu przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Sąd może także orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju na okres od roku do 15 lat.