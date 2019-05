Jeśli jesteś kibicem „Stalówki”, to wstąp do „Klubu 100”

Władze piłkarskiej spółki akcyjnej Stal Stalowa Wola rozpoczęły realizację projektu, który skierowany jest do tych, którzy mienią się kibicami „Stalówki”, którzy chcą pomagać jej finansowo i mieć czynny wpływ na bieżącą działalność klubu, a także jego przyszłość.

– Jest to inicjatywa skierowana w szczególności do osób prywatnych i małych przedsiębiorstw, które chciałyby wesprzeć finansowo „Stalówkę” – mówi prezes Stali PSA, Mateusz Nowak. Pierwszym członkiem „Klubu 100” został Adam Danaj, wieloletni kibic Stali, który z pasji do piłki nożnej założył firmę „Artour – wyjazdy na mecze” i spełnia marzenia ludzi, zabierając ich na piłkarskie szlagiery w całej Europie. Nie zapomina także o swojej drużynie, tej ze Stalowej Woli, którą kiedyś wspierał głośnym dopingiem z trybun, a dzisiaj postanowił wspierać ją finansowo.

Firmy bądź osoby prywatne, które zdecydują się na przystąpienie do „Klubu 100” zobowiązują się do opłacenia comiesięcznej składki, zyskując w ten sposób status Członka Klubu 100 Piłkarskiej Spółki Akcyjnej Stal Stalowa Wola.

– Każdy Członek Klubu 100 w zamian za wsparcie finansowe otrzymuje karnet na sektor VIP, na wszystkie mecze rozgrywane w roli gospodarza, miejsce na prestiżowej liście umieszczonej na oficjalnej stronie klubu; www.stal1938.pl, prawo wstępu na m.in. spotkania biznesowe, uroczystości klubowe oraz konferencje prasowe, ponadto specjalny, unikatowy szalik klubowy, czy wreszcie – możliwość posługiwania się logotypem klubu we własnych działaniach promocyjnych – mówi Mateusz Nowak.

Jak zostać członkiem „Klubu 100” i pomóc swojej ukochanej drużynie? Wypełnioną, podpisaną i zeskanowaną deklarację, którą można pobrać wraz z regulaminem na www.stal1938.pl w zakładce „Klub 100”, należy przesłać mailowo na adres: psa@stalowawola.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby klubu przy ul. Hutniczej 15 w budynku MOSiRu. Deklarację można również przesłać drogą pocztową na adres: Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna, ul. Hutnicza 15, 37-450 Stalowa Wola.