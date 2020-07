Jej Wysokość Pszczoła

[Zdjęcia] O tym jak wygląda życie w ulu, ile jest rodzajów miodu, które rośliny są miododajne – można było się dowiedzieć w sobotę, 25 lipca, podczas gry plenerowej zorganizowanej przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli.

Zabawa skierowana była głownie do najmłodszych mieszkańców miasta. Impulsem do jej zorganizowania był Wielki Dzień Pszczół, który w Polsce będziemy obchodzić już 8 sierpnia.

– Celem gry jest pokazanie dzieciom i młodzieży jak ważną rolę w życiu całego świata odgrywają te owady. Dzieci po kolei wykonują konkretne zadania dotyczące pszczół. Zależało nam na tym by na planszach do gry było dużo informacji związanych z pszczołami, które dzieci podczas zabawy łatwo sobie przyswoją – mówi Beta Życzyńska ze stalowowolskiej biblioteki.

Podczas gry dzieci mogły wykonać między innymi zakładkę do książki w kształcie pszczoły. Z przygotowanych materiałów robiły rośliny miododajne oraz zajrzały do wnętrza ula. A wszystko po to żeby dowiedzieć się o życiu pszczół jak najwięcej.

Lipcowe zajęcia w bibliotece dobiegają końca, jednak czytelnicy, zwłaszcza ci najmłodsi nie będą mogli narzekać na nudę. W sierpniu pracownicy MBP przygotowują nowe i równie ciekawe atrakcje dla każdego.

– Sierpień w bibliotece będzie poświęcony popularnej książce dla dzieci „Afryka Kazika”. Tę książeczkę będziemy przerabiać podczas zajęć online. Udostępnimy również na swojej stronie i Facebooku escape room dotyczący zamków Podkarpacia. Mamy nadzieję, że pomimo trudnej sytuacji z jaką się borykamy, dzieci chętnie skorzystają z naszych zajęć online – mówi Beata Życzyńska.