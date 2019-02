Jarosz na 1,5 roku w Stali Stalowa Wola

Po półrocznym pobycie w I-ligowym Stomilu Olszyn, wrócił do Stali Stalowa Wola i podpisał z nią półtoraroczna umowę, 21-letni środkowy obrońca Szymon Jarosz.

Urodzony w Bielsku-Białej piłkarz, trafił do Stali z Nadwiślana Góra i przez dwa sezony był podstawowym graczem „Stalówki”. Wystąpił w 60. meczach, zdobył trzy bramki.

Latem 2018 roku przeniósł się do Stomilu Olsztyn. Nie był to dobry wybór. Klub ze stolicy województwa warmińsko-mazurskiego od kilku już lat boryka się z problemami finansowymi i odczuł to na swoje skórze były obrońca Stali. W czasie swojego pobytu w Stomilu zagrał w czterech meczach w pełnym wymiarze czasowym, w trzech w I lidze i jednym pucharowym.

Powrót Jarosza dla Stali to z całą pewnością duże wzmocnienie bloku obronnego naszej drużyny. Jeszcze nie tak dawano wspólnie z Grzegorzem Janiszewskim tworzyli dobrze rozumiejącą się i grająca na dobrym poziomie parę stoperów, i tak samo powinno być na wiosnę.

Razem z Jaroszem opuścił Stomil inny jego obrońca środkowy, Tomasz Wełnicki (29 lat), który wiosną reprezentować będzie Siarkę.