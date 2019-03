Jan Konopka najlepszym atakującym

Nie wystawiła w tym sezonie Dwójka Stalowa Wola swojego zespołu do podkarpackiej ligi młodzików (zbyt wąska kadra), ale dwóch wychowanków stalowowolskiego klubu ma szansę nawet na to, by zagrać w finale mistrzostw Polski w kategorii U-14. To

Jan Konopka i Kacper Stańko. Obydwaj zostali wypożyczeni na początku roku szkolnego do Feniksa Leżajska i z tym właśnie klubem awansowali niedawno do turnieju półfinałowego mistrzostw Polski.

Najpierw, na początku marca, Feniks zdobył mistrzostwo Podkarpacia, wygrywając turniej finałowy w Rzeszowie, a kilkanaście dni temu zajął drugie miejsce w turnieju ćwierćfinałowym MP rozgrywanym w Leżajski, co dało mu awans do najlepszej „szesnastki” w Polsce. Z pierwszego miejsca awansowała Wifama Łódź. Najlepszym atakującym leżajskiego turnieju został wybrany Jan Konopka.

