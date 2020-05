Jaki atlas do ćwiczeń wybrać? Który będzie dla Ciebie najlepszy?

Domowy atlas do ćwiczeń do inwestycja na długo. Właśnie dlatego warto dobrze się zastanowić, który model będzie faktycznie spełniać pokładane w nim oczekiwania i przez wiele lat będzie pomagać w budowaniu sylwetki. Na co warto zwrócić uwagę w trakcie zakupu?

Ile stanowisk ma atlas do ćwiczeń?

No właśnie – to pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Większa liczba stanowisk oznacza, że na danym sprzęcie można wykonywać więcej ćwiczeń. Oczywiście warto przy tym zwracać uwagę nie tylko na ich liczbę, lecz również rodzaj – tak, żeby nie okazało się, ze dodatkowe stanowiska w praktyce służą do trenowania tych samych partii mięśniowych. Zdecydowanie szukaj takich atlasów, które pozwolą Ci pracować w sposób urozmaicony. Wybór naprawdę zróżnicowanych zestawów można znaleźć choćby w sklepie https://prosportowy.pl/.

O tym, ile ćwiczeń można wykonywać na atlasie, pisano między innymi w tekście „Atlas do ćwiczeń – sposób na trening siłowy w domu” – i daje to dobre wyobrażenie tego, dlaczego warto zadbać o to, by atlas miał odpowiednio dużo możliwości.

W jaki zakresie można regulować atlas do ćwiczeń?

Warto sprawdzić czy dany atlas do ćwiczeń posiada duże możliwości regulacji. Wiele osób popełnia błąd i skupia się głównie na tym, żeby znaleźć urządzenie pozwalające tylko na niewiele większy zakres dostępnych ciężarów, niż te, z którymi ćwiczy obecnie. To błąd – w końcu po to się kupuje atlas, aby z czasem zwiększać swoje możliwości. Zadbaj więc, aby margines możliwości uwzględniał przyszłe postępy.

Zauważ, ze dotyczy to nie tylko zakresu dostępnych obciążeń, ale tez na przykład możliwości odchylania oparcia w ławeczce, czy wysokości, na których znajdują się otwory do mocowania drążka lub do umieszczania uchwytów do odkładania sztangi.

Sprawa ta ma jeszcze jeden aspekt – jeśli zakres regulacji jest duży w obie strony, można różnicować trening w zależności od tego, czy danego dnia chce się postawić na maksymalną siłę, czy na dłuższy trening.

Możliwość rozbudowy atlasu do ćwiczeń

Kupując tego rodzaju sprzęt, warto pomyśleć i o tym, czy w przyszłości można do niego dołączyć ławeczkę, umocować na nim drążek do szwedzkich pompek, czy nawet zawiesić na nim uchwyt na worek treningowy.