Do 1 marca 2020 roku koronawirusem (chorobą COVID-19) zarażonych zostało 87 024 ludzi. 2 979 osób zmarło. Wirus z Azji dotarł do Europy, a także do Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Australii i Afryki.

Ministerstwo zdrowia prowadzi kampanię edukacyjną o tym jak zapobiegać zakażeniu. Szczegóły na plakacie poniżej.